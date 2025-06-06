ألكاراز يحتفي ببصمة «قدم» نادال في «رولان جاروس»



باريس (رويترز)



توقف كارلوس ألكاراز في لحظة تأمل، قبل مباراته في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لالتقاط صورة للبصمة الدائمة لقدم مثله الأعلى منذ الطفولة ومواطنه رافائيل نادال.

وأخرج اللاعب الإسباني (21 عاماً)، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة نادال، هاتفه لالتقاط صورة للبصمة التي تُخلد بطل رولان جاروس 14 مرة، وتأمل فيما بدا أنها لحظة تواصل بين أجيال التنس.

ويواجه ألكاراز منافسه الإيطالي لورنسو موسيتي في سعيه لقطع خطوة نحو لقبه الثاني في البطولة المقامة في باريس.

وبعد أن كشف المنظمون النقاب عن بصمة قدم نادال في اليوم الأول من بطولة هذا العام خلال تكريم اللاعب الملقب بملك الملاعب الرملية، سرعان ما تحولت إلى ما يشبه ضريحاً في أبرز الملاعب الرملية.

ولمست اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني البصمة قبل إحدى مبارياتها الأسبوع الماضي، بينما وقف مدرب ألكاراز، خوان كارلوس فيريرا، وهو بطل سابق في بطولة رولان جاروس، لالتقاط صورة أمام البصمة.