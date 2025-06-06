الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز يحتفي ببصمة «قدم» نادال في «رولان جاروس»

ألكاراز يحتفي ببصمة «قدم» نادال في «رولان جاروس»
6 يونيو 2025 20:04

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
منظمو شتوتجارت للتنس واثقون في مشاركة زفيريف
جوف تُتوج بلقب «رولان جاروس»


توقف كارلوس ألكاراز في لحظة تأمل، قبل مباراته في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لالتقاط صورة للبصمة الدائمة لقدم مثله الأعلى منذ الطفولة ومواطنه رافائيل نادال.
وأخرج اللاعب الإسباني (21 عاماً)، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة نادال، هاتفه لالتقاط صورة للبصمة التي تُخلد بطل رولان جاروس 14 مرة، وتأمل فيما بدا أنها لحظة تواصل بين أجيال التنس.
ويواجه ألكاراز منافسه الإيطالي لورنسو موسيتي في سعيه لقطع خطوة نحو لقبه الثاني في البطولة المقامة في باريس.
وبعد أن كشف المنظمون النقاب عن بصمة قدم نادال في اليوم الأول من بطولة هذا العام خلال تكريم اللاعب الملقب بملك الملاعب الرملية، سرعان ما تحولت إلى ما يشبه ضريحاً في أبرز الملاعب الرملية.
ولمست اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني البصمة قبل إحدى مبارياتها الأسبوع الماضي، بينما وقف مدرب ألكاراز، خوان كارلوس فيريرا، وهو بطل سابق في بطولة رولان جاروس، لالتقاط صورة أمام البصمة.

التنس
فرنسا
باريس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
نادال
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©