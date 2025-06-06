ليفركوزن يعلن إقامة معسكر في البرازيل



دوسلدورف (د ب أ)



أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في بيان له، أنه سيقيم معسكره التدريبي استعداداً لموسم 2025-2026 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وسيكون ليفركوزن أول فريق ألماني يبدأ استعداداته للموسم الجديد في أميركا الجنوبية.

وسيقيم النادي الألماني معسكره في الفترة من 14 إلى 24 يوليو المقبل في مركز تدريبات فريق فلامنجو، بطل الدوري البرازيلي سبع مرات، وستقام مباراة ودية بين الفريقين لم يتحدد موعدها بعد.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي: «نتطلع لبداية مكثفة في تحضيراتنا في بيئة جديدة كلياً».

وأضاف: «المناخ في ذلك الوقت من العام يكون مثالياً والظروف التدريبية في مركز تدريبات فلامنجو ممتازة، ماذا نحتاج أكثر من ذلك، الحماس في كرة القدم في هذا البلد رائع وملهم».

من جانبه قال لويز إدواردو بابتيستا، رئيس نادي فلامنجو: «بالنسبة لفلامنجو فأن زيارة باير ليفركوزن تمنحنا فرصة رائعة لجمع علامتين تجاريتين قويتين للغاية باللونين الأحمر والأسود، يقدم كلا الناديين كرة قدم جذابة».

وكان ممثلو ليفركوزن قد زاروا البرازيل العام الماضي كجزء من حملة ترويجية بعد فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي.

وفي الشهر الماضي، أطلق النادي قنوات رقمية باللغة البرتغالية وأعلن عن فتح أول أكاديمية لكرة القدم في ساو باولو.

ولدى ليفركوزن تاريخ طويل من التعاقد مع اللاعبين البرازيليين، حيث سبق له أن ضم جورجينو وباولو سيرجيو وإيمرسون وزي روبرتو.

وكان ليفركوزن أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثاني، خلف البطل بايرن ميونيخ.