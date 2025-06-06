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الرياضة

مانشستر يونايتد يدخل «الميركاتو الصيفي» بـ «إجراءات صارمة»

مانشستر يونايتد يدخل «الميركاتو الصيفي» بـ «إجراءات صارمة»
6 يونيو 2025 20:12

 
لندن (د ب أ)

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يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيدخل بقوة من أجل تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد إجراءات عديدة تضمنت تخفيض رواتب اللاعبين وتوفير في التكاليف الأخرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن النادي سجل خسائر بلغت 1. 3 مليون جنيه إسترليني (2. 4 مليون دولار) قبل حساب الضرائب في الربع الثالث من السنة المالية في نتائج تم نشرها اليوم الجمعة ، مقارنة بخسائر بلغت 6. 83 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة العام الماضي.
وانخفضت تكاليف النادي بنسبة 4. 20 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك بسبب تخفيض رواتب اللاعبين مع مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأوروبي بدلاً من دوري الأبطال، بالإضافة إلى اللاعبين الذين غادروا على سبيل الإعارة في يناير الماضي مثل ماركوس راشفورد وأنتوني.
واعترف عمر برادة، الرئيس التنفيذي للنادي، أن إنهاء موسم الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر كان من دون معايير النادي وقال إن هناك توقعات واضحة من أجل التطور في الموسم المقبل.
واقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع ماتيوس كونيا مهاجم وولفرهامبتون مقابل 5. 62 مليون جنيه إسترليني مع نهاية مشاركته مع منتخب البرازيل في التوقف الدولي، كما أن النادي مهتم بضم الكاميروني بريان مبويمو، مهاجم برينتفورد، حيث بدأ مانشستر يونايتد في التواصل مع النادي اللندني.

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