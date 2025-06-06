جاسبيريني مدرباً لروما



روما (أ ف ب)



عُيّن جان بييرو جاسبيرني مدرباً جديداً لروما الإيطالي لكرة القدم، بعد سنوات ناجحة قضاها مع أتالانتا، وفقاً لما أعلن نادي العاصمة.

وأفاد روما الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الخامس في بيان «يسرّ نادي روما أن يعلن تعيين جان بييرو جاسبريني مديراً فنياً جديداً لفريقه الأول».

وتابع «تميّزت مسيرة جاسبريني باختياراته التكتيكية المبتكرة، وأخلاقياته المهنية، وقدرته الاستثنائية على تطوير لاعبيه، مالكو النادي وكلاوديو رانييري على قناعة تامة بأن جاسبريني هو المدرب الأمثل لهذا المنصب».

وقّع جاسبريني، البالغ 67 عاماً، عقداً مع روما حتى عام 2028، مفضلاً التعاقد معه بدلاً من يوفنتوس الذي حاول إقناعه بالانتقال إلى تورينو.

وبعدما أمضى فترة مع جنوى وإنتر وباليرمو، صنع جاسبيريني لنفسه اسماً في إيطاليا وأوروبا على رأس أتالانتا الذي غادره الأسبوع الماضي بعد تسعة مواسم.

تحت قيادة جاسبريني، فاز أتالانتا بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2024، وهو لقبه الثاني في تاريخه، بعد 61 عاماً من فوزه بكأس إيطاليا 1963.

رسّخ «لا ديا» مكانته بين أفضل الفرق في الدوري الإيطالي، وشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكانت أفضل نتيجة له الوصول إلى ربع النهائي في موسم 2019-2020.

وينضم جاسبريني، المعروف بأسلوبه الهجومي ونوبات غضبه، إلى نادٍ عانى من تأرجح النتائج في موسم 2024-2025، أقال روما مدربين هما ابن النادي لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي والكرواتي إيفان يوريتش، بين أغسطس ونوفمبر، قبل أن يعيد المخضرم كلاوديو رانييري من التقاعد.

أعاد المدرب البالغ 73 عاماً نادي العاصمة إلى سكة الانتصارات بسجلٍّ رائع من 16 فوزاً وخمسة تعادلات وهزيمة واحدة فقط منذ منتصف ديسمبر، وقاده من المركز الثالث عشر إلى الخامس.

لعب رانييري الذي يعمل الآن مستشاراً خاصاً لعائلة فريدكين مالكة روما، دوراً محورياً في اختيار خليفته.

أفادت الصحافة الإيطالية بأن أتالانتا اختار يوريتش الذي أُقيل من روما في نوفمبر بعد 12 مباراة فقط، خلفاً لجاسبريني.