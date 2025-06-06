الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز إلى نهائي «رولان جاروس» بـ «الانسحاب»!

ألكاراز إلى نهائي «رولان جاروس» بـ «الانسحاب»!
6 يونيو 2025 20:35

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
منظمو شتوتجارت للتنس واثقون في مشاركة زفيريف
جوف تُتوج بلقب «رولان جاروس»


بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً وحامل اللقب، النهائي الخامس له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن 4-6 و7-6 و6-0 و2-0 ثم بالانسحاب في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على ملاعب رولان جاروس.
في مواجهة لاعب يخوض نصف النهائي الثاني له فقط في البطولات الكبرى، بعد أول العام الماضي في ويمبلدون، حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خرج ألكاراز منتصراً بصعوبة وبلغ نهائي ثانية بطولات «الجراند سلام» للمرة الثانية تواليا وفي مسيرته الشابة.
ويلتقي ابن الـ23 عاماً، الساعي إلى لقبه الكبير الخامس في خامس نهائي له، مع الفائز من مواجهة الإيطالي الآخر يانيك سينر الأول عالمياً وديوكوفيتش السادس والمتوّج باللقب ثلاث مرات من أصل ألقابه الكبرى الـ24.
ولم تكن بداية ألكاراز موفقة إذ خسر المجموعة الأولى 4-6 بعدما نجح الإيطالي في كسر إرساله من أول فرصة تسنح له.
وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل نفسه بعدما تبادل اللاعبان كسر الإرسال مرتين، آخرهما في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر، حين اعتقد ألكاراز أنه صنع الفارق بتقدمه 6-5، لكن الإيطالي، رد بالمثل وأدرك التعادل على إرسال منافسه، فاحتكما إلى شوط فاصل سيطر عليه الأخير بتقدمه 3-0 و5-1، وصولاً إلى حسمه 7-3.
وبدأ ألكاراز المجموعة الثالثة بقوة، كاسرا إرسال موزيتي في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 3-0 ثم 4-0 وصولاً إلى 6-0 بعد كسر إرسال الإيطالي مرتين أخريين.
وبعدما استهل المجموعة الثانية بنفس القوة متقدماً 2-0، قرر موزيتي الذي خسر ست من مواجهاته السبع السابقة أمام ألكاراز، بينها نهائي دورة مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز في أبريل، الانسحاب بسبب الإصابة لتنتهي المباراة بعد ساعتين و25 دقيقة.

التنس
فرنسا
باريس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©