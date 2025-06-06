ألكاراز إلى نهائي «رولان جاروس» بـ «الانسحاب»!



باريس (أ ف ب)



بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً وحامل اللقب، النهائي الخامس له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن 4-6 و7-6 و6-0 و2-0 ثم بالانسحاب في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على ملاعب رولان جاروس.

في مواجهة لاعب يخوض نصف النهائي الثاني له فقط في البطولات الكبرى، بعد أول العام الماضي في ويمبلدون، حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خرج ألكاراز منتصراً بصعوبة وبلغ نهائي ثانية بطولات «الجراند سلام» للمرة الثانية تواليا وفي مسيرته الشابة.

ويلتقي ابن الـ23 عاماً، الساعي إلى لقبه الكبير الخامس في خامس نهائي له، مع الفائز من مواجهة الإيطالي الآخر يانيك سينر الأول عالمياً وديوكوفيتش السادس والمتوّج باللقب ثلاث مرات من أصل ألقابه الكبرى الـ24.

ولم تكن بداية ألكاراز موفقة إذ خسر المجموعة الأولى 4-6 بعدما نجح الإيطالي في كسر إرساله من أول فرصة تسنح له.

وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل نفسه بعدما تبادل اللاعبان كسر الإرسال مرتين، آخرهما في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر، حين اعتقد ألكاراز أنه صنع الفارق بتقدمه 6-5، لكن الإيطالي، رد بالمثل وأدرك التعادل على إرسال منافسه، فاحتكما إلى شوط فاصل سيطر عليه الأخير بتقدمه 3-0 و5-1، وصولاً إلى حسمه 7-3.

وبدأ ألكاراز المجموعة الثالثة بقوة، كاسرا إرسال موزيتي في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 3-0 ثم 4-0 وصولاً إلى 6-0 بعد كسر إرسال الإيطالي مرتين أخريين.

وبعدما استهل المجموعة الثانية بنفس القوة متقدماً 2-0، قرر موزيتي الذي خسر ست من مواجهاته السبع السابقة أمام ألكاراز، بينها نهائي دورة مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز في أبريل، الانسحاب بسبب الإصابة لتنتهي المباراة بعد ساعتين و25 دقيقة.