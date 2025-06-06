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الرياضة

دجينكولب وجاكوبسن يغيبان عن «طواف فرنسا»

دجينكولب وجاكوبسن يغيبان عن «طواف فرنسا»
6 يونيو 2025 20:52

 
فرانكفورت (د ب أ)

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أعلن فريق «بيكنيك بوستنل»، أن الدراج الألماني جون دجينكولب والهولندي فابيو جاكوبسن لن يكونا جاهزين للمشاركة في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس).
وتعرض دجينكولب، الفائز بسباق باريس روبييه وميلان سانريمو لكسر في عظم الترقوة والمرفق والمعصم في حادث كبير في سباق فلاندرز في أبريل الماضي، ولم يتعاف منه في الوقت المناسب.
وقال كاميل ألدرشوف، طبيب الفريق، إن الدراج الذي سبق له الفوز بمرحلة من (تور دي فرانس) يحتاج إلى جراحة أخرى. وتم تشخيص حالة جاكوبسن، في أبريل
أيضاً، بضعف تدفق الدم في شرايين سقيه، ولم يعد بعد إلى التدريبات، وسبق لجاكوبسن أيضاً أن فاز بمرحلة في السباق.
وقال رودي كيما، مدرب الفريق: «في بداية العام كان جون وفابيو في قائمتنا للمشاركة في تور دي فرانس، لكن السباق جاء مبكراً للغاية بالنسبة لهما».
وأضاف: «أولويتنا الآن هي عودتهما لكامل اللياقة، وأن يحظيا بفترة تدريب جيدة ليعودا إلى أعلى المستويات قبل أن يتواجدا في الجزء الثاني من الموسم».
وتنطلق منافسات (تور دي فرانس) يوم الخامس من يوليو المقبل في مدينة ليل، وتختتم يوم 27 من الشهر ذاته في باريس.

فرنسا
باريس
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