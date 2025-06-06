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الرياضة

جوف: تعلمت «درس 2023» في «رولان جاروس»!

جوف: تعلمت «درس 2023» في «رولان جاروس»!
6 يونيو 2025 21:19

لندن (د ب أ)

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جوف تُتوج بلقب «رولان جاروس»


قالت الأميركية كوكو جوف إنها تعلمت الكثير من الدروس لدى خسارتها في نهائي سابق بمنافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، وذلك في إطار استعداداتها لمواجهة أخرى من أجل اللقب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جوف وصلت إلى النهائي في باريس عام 2023، لكنها خسرت 4-6 و2-6 أمام البولندية إيجا شفيونتيك المتوجة باللقب. وتشعر اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً بأنها تحسنت وباتت جاهزة لإضافة لقب رولان جاروس إلى لقب بطولة أميركا المفتوحة التي فازت به منذ عامين.
وقالت جوف: «في النهائي الأول لي هنا كنت متوترة للغاية، وكنت محبطة حتى قبل بداية المباراة».
وأضافت: «بالطبع أملك الآن ثقة أكبر من مجرد خوض نهائي من قبل وتقديم أداء جيد به».
وتابعت اللاعبة الأميركية: «أعتقد أنني سأدخل مباراة يوم السبت وسأقدم أفضل ما لدي، وسأحاول أن أكون هادئة قدر الإمكان مهما حدث».
وستلعب جوف في النهائي مع لاعبة سبق لها وأن فازت عليها في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) وهي البيلاروسية أرينا سابالينكا.
وكانت سابالينكا قد تغلبت في قبل النهائي على الفرنسية لويس بواسون 6-1 و6-2 لتصل إلى المباراة النهائية.

 

التنس
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