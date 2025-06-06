الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبلي وباركولا يغيبان عن فرنسا أمام ألمانيا

ديمبلي وباركولا يغيبان عن فرنسا أمام ألمانيا
6 يونيو 2025 22:29

 
شتوتجارت (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إصابات جراء عملية دهس في ألمانيا
عمورة يغيب عن الجزائر أمام السويد


يغيب المهاجمان الفرنسيان عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا عن مباراة بلادهما مع ألمانيا لتحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في شتوتجارت الأحد، وفقاً لما أعلن الطاقم التدريبي لمنتخب «الديوك».
وقال الجهاز الفني في بيان إن ديمبلي تعرض لإصابة في العضلة الرباعية اليسرى، بينما يعاني باركولا من «إصابة في الركبة اليمنى وهو غير لائق للعب الأحد».
وغادر اللاعبان مقر التجمع في وقت مبكر من المساء للعودة إلى باريس ولن يتم استبدالهما في المجموعة، حسب المصدر ذاته.
وتوّج ديمبلي، المرشح لإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وباركولا بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقهما باريس سان جيرمان، وينتظرهما استحقاق المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.
ويستهل سان جيرمان بطل أوروبا مغامرته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 15 الشهر الحالي.
وشارك ديمبلي (56 مباراة دولية، 7 أهداف) في 49 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع سان جيرمان، بينما خاض باركولا (14 مباراة دولية، هدفان) 58 مباراة.
على صعيد آخر، أكمل لاعب الوسط أوريليان تشواميني الذي غاب عن مباراة نصف النهائي التي خسرها منتخب بلاده أمام إسبانيا حاملة اللقب 4-5، حصة تدريبية كاملة للمرة الأولى منذ بدء المعسكر التدريبي.

دوري الأمم الأوروبية
فرنسا
ألمانيا
عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©