ديمبلي وباركولا يغيبان عن فرنسا أمام ألمانيا



شتوتجارت (أ ف ب)



يغيب المهاجمان الفرنسيان عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا عن مباراة بلادهما مع ألمانيا لتحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في شتوتجارت الأحد، وفقاً لما أعلن الطاقم التدريبي لمنتخب «الديوك».

وقال الجهاز الفني في بيان إن ديمبلي تعرض لإصابة في العضلة الرباعية اليسرى، بينما يعاني باركولا من «إصابة في الركبة اليمنى وهو غير لائق للعب الأحد».

وغادر اللاعبان مقر التجمع في وقت مبكر من المساء للعودة إلى باريس ولن يتم استبدالهما في المجموعة، حسب المصدر ذاته.

وتوّج ديمبلي، المرشح لإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وباركولا بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقهما باريس سان جيرمان، وينتظرهما استحقاق المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل سان جيرمان بطل أوروبا مغامرته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 15 الشهر الحالي.

وشارك ديمبلي (56 مباراة دولية، 7 أهداف) في 49 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع سان جيرمان، بينما خاض باركولا (14 مباراة دولية، هدفان) 58 مباراة.

على صعيد آخر، أكمل لاعب الوسط أوريليان تشواميني الذي غاب عن مباراة نصف النهائي التي خسرها منتخب بلاده أمام إسبانيا حاملة اللقب 4-5، حصة تدريبية كاملة للمرة الأولى منذ بدء المعسكر التدريبي.