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الرياضة

المنتخب الأولمبي يواجه هونج كونج في «بروفة» تصفيات كأس آسيا

المنتخب الأولمبي يستعد للقاء الودي أمام هونج كونج (الاتحاد)
7 يونيو 2025 01:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، أولى مبارياته الودية، ضمن معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمواجهة هونج كونج على ملعب تامسات، ضمن استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.
وتُعد مواجهة الليلة البروفة الأولى لـ«الأبيض الأولمبي» بقيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، ضمن الإعداد لانطلاق التصفيات، والتي تستضيفها الإمارات من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه كلاً من إيران، هونج كونج، وجوام.
ويُكمل «الأبيض» تجاربه الودية، خلال معسكر بانكوك بملاقاة منتخب تايلاند مساء الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.
في المقابل، يدخل منتخب هونج كونج اللقاء بروح معنوية عالية، بعدما تفوق على نظيره التايلاندي 3-2 في تجربة ودية أقيمت على ملعب تامسات، وافتتح مارك فيليبس التسجيل لهونج كونج في الدقيقة 20، وأضاف دو جون هوي الهدف الثاني، بعد تمريرة من تسنج لوك تو، فيما سجل يانج تشو جون الهدف الثالث برأسية، مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلص المنتخب التايلاندي الفارق بهدفين في الشوط الثاني مستفيداً من أخطاء دفاعية.
وضمّت قائمة «الأبيض الأولمبي» في معسكر بانكوك 24 لاعباً، هم: أحمد مال الله، غيث عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، جمال السعدي، علي عبدالعزيز «النصر»، خالد توحيد، ضاري فهد، فهد جاسم، مطر زعل، مايد سعيد الكاس «الشارقة»، عيسى خلفان (العين)، ربيع حسن سالمين «الوصل»، ريتشارد أوكونور، زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي «الجزيرة»، عبدالله أحمد، منصور المنهالي، منصور صالح «الوحدة»، عدلي محمد، هزاع شهاب «يونايتد»، أنطوني ميشال «فرسان هيسبانيا»، سعيد سالم ناصر «الفجيرة»، وجونيور ندياي «مونبيليه الفرنسي».
وتُقام التصفيات بنظام التجمع من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى الدولة المستضيفة السعودية، المتأهلة تلقائياً بصفتها المضيفة وحاملة لقب «نسخة 2022».

المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
منتخب هونج كونج
تصفيات كأس آسيا
كأس آسيا تحت 23 عاماً
كأس آسيا تحت 23
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