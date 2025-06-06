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الرياضة

«الأبيض» يتمسك بحلم التأهل إلى «مونديال 2026»

منتخبنا يملك الفرصة للتأهل إلى كأس العالم بخوض المرحلة الرابعة من التصفيات (تصوير: أشرف العمرة)
7 يونيو 2025 01:00

مراد المصري (أبوظبي)

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أحال منتخبنا الوطني لكرة القدم أوراق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، إلى «الدور الرابع» من التصفيات الآسيوية، بعدما فقد فرصة «التأهل المباشر»، عقب التعادل مع أوزبكستان من دون أهداف، في مباراة مثلت «محطة فاصلة» في الطريق نحو «المونديال»، ومعها يبدأ الروماني كوزمين أولاريو المدرب الجديد لـ «الأبيض» المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يشهد الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشاركة 6 منتخبات، الإمارات وقطر من المجموعة الأولى، والعراق، وعُمان أو فلسطين من المجموعة الثانية، وأستراليا أو السعودية اللتين تتنافسان على بطاقة «التأهل المباشر» في الجولة الأخيرة، وإندونيسيا من المجموعة الثالثة.
ويتم توزيع المنتخبات الستة على مجموعتين، بحيث تلتقي فرق كل مجموعة بنظام التجمع في دولة واحدة للعب «الدوري المجزأ» من مرحلة واحدة في أكتوبر المقبل، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يكمل الوصيفان المشوار في الدور الخامس لإكمال الطريق في الملحق العالمي المؤهل إلى «المونديال».
وأكد كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني، أن الحسرة كبيرة بسبب أن «الأبيض» كان الأقرب إلى الفوز أمام أوزبكستان، إلا أنه يتم التركيز الآن على المرحلة المقبلة وتحديداً الدور الرابع، وقال: «سيطرنا على مجريات اللعب، وصنعنا العديد من الفرص، إلا أنه لم نستثمرها بالشكل المطلوب، والمنافس لعب من أجل الخروج بالتعادل السلبي، ونجح في ذلك، بشكل عام قدم اللاعبون أداءً جيداً، وإن لم يكن مثالياً، وبذلوا مجهوداً واضحاً، وهناك جوانب إيجابية نعمل على تحسينها في الفترة المقبلة، ويجب علينا أن نواصل العمل من أجل استغلال الفرصة الثانية عبر الدور المقبل، وأتمنى أن تكون فرصتنا فيه أكبر».
وأشار المدرب إلى أنه يتم متابعة اللاعبين مع أنديتهم، خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب خوض مباريات ودية في سبتمبر المقبل من أجل التحضير للدور الرابع، وقال: «عدد الدقائق التي يخوضها اللاعبون مع أنديتهم يعد معياراً مهماً في عملية الاختيار، ونحن نتابع أداء اللاعبين بشكل مستمر، ومعظمهم يشاركون في المباريات، وهذا أمر نأخذه بعين الاعتبار عند وضع التشكيلة الأساسية».
وأضاف: «الحافز موجود للتأهل إلى كأس العالم، فهي فرصة تأتي مرة واحدة في العمر، ونستعد بجدية، وندرك أهمية المرحلة المقبلة، خاصة مع نهاية الموسم الحالي وفترة الراحة، بعض اللاعبين ينضمون لاحقاً، ونتابعهم من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي نخوضها، واللعب على مستوى المنتخب الوطني يتطلب جاهزية تامة واختيار أفضل العناصر، وجميع المباريات صعبة في الدور الرابع، لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز والجاهزية، ونحتاج إلى تطوير الجانب الهجومي والبدني للفريق، ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأمور من أجل المرحلة المقبلة».
ومن المقرر أن يختتم منتخبنا الوطني مشواره في الدور الثالث، بلقاء قيرغيزستان يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتواجد «الأبيض» في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 14 نقطة، ويليه قطر برصيد 13 نقطة في المركز الرابع، فيما فقد قيرغيزستان فرصة المنافسة على إكمال المشوار، بعدما توقف رصيده عنده 7 نقاط.

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