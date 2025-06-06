سينر يطيح ديوكوفيتش ويضرب موعداً مع ألكاراز في نهائي «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)



بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، النهائي الكبير الثالث له توالياً، وأجل مسعى الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش السادس للانفراد بالرقم القياسي المطلق، وذلك بالفوز عليه 6-4 و7-5 و7-6 في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، المقامة على ملاعب رولان جاروس.

وبعدما انتهى أفضل مشوار له في البطولة الفرنسية عند نصف النهائي الموسم الماضي على يد الإسباني كارلوس ألكاراز الذي توّج لاحقاً باللقب، يجدد سينر الموعد مع المصنف ثانياً الأحد في النهائي الرابع له في «الجراند سلام»، على أمل الفوز باللقب الكبير الرابع في مسيرة ابن الـ23 عاماً.

على غرار سينر، فاز ألكاراز بجميع المباريات النهائية الأربع التي خاضها في البطولات الكبرى، بينها فرنسا المفتوحة العام الماضي، وسيحصل على فرصة الدفاع عن لقبه بعدما تخطى الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي الثامن في نصف النهائي بالفوز عليه 4-6 و7-6 و6-0 و2-0 ثم بالانسحاب.

ودخل سينر لقاءه مع الصربي البالغ 38 عاماً على خلفية 19 انتصاراً متتالياً في البطولات الكبرى، امتداداً من فلاشينج ميدوز العام الماضي، ومن دون أن يخسر أي مجموعة في النسخة الحالية من البطولة الفرنسية.

في المقابل، لم يخسر ديوكوفيتش على ملاعب رولان جاروس منذ 2022، بعدما أحرز لقبه الثالث فيها عام 2023 وتوج بذهبية أولمبياد باريس صيف 2024، وذلك لأن مروره بالبطولة العام الماضي انتهى بانسحابه من ربع النهائي بسبب الإصابة من دون أن يخوض مباراته مع النرويجي كاسبر رود.

وخاض الصربي نصف النهائي الحادي والخمسين له في البطولات الكبرى، معززاً رقمه القياسي، لكنه أخفق في الوصول إلى النهائي الثامن والثلاثين له في البطولات الكبرى ومحاولة تحطيم الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الذي يتشاركه حالياً (24) مع الأسترالية مارجاريت كورت.

وتواجه اللاعبان سابقاً ثماني مرات، وفاز كل منهما في أربع، لكن سينر خرج منتصراً للمرة الرابعة تواليا، محققاً فوزه الثامن عشر للموسم مقابل هزيمة واحدة كانت في نهائي روما لماسترز الألف نقطة ضد ألكاراز، علماً أنه أوقف لثلاثة أشهر في عقوبة أنهاها في دورة روما بسبب قضية المنشطات.

وفي موقعة الأحد بين اللاعبين الأكثر ترشيحاً لخلافة الثلاثي الكبير ديوكوفيتش-الإسباني رافايل نادال-السويسري روجيه فيدرر، يسعى سينر لرد اعتباره من ألكاراز الذي أسقطه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما في نصف نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة ورولان جاروس ونهائي دورة بكين لماسترز الألف نقطة العام الماضي، ونهائي روما هذا العام.

وبالمجمل، يتفوق الإسباني على منافسه في ثمانية انتصارات مقابل أربعة للأخير.