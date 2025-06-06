الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النرويج تُبكي إيطاليا «تحت المطر»!

النرويج تُبكي إيطاليا «تحت المطر»!
7 يونيو 2025 01:05

أوسلو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
إنجلترا.. «الفوز الهزيل» وسط «صافرات الاستهجان»!
دجيكو يقود البوسنة إلى «النقطة التاسعة»


 وجهت النرويج ضربة مؤلمة لإيطاليا، وتغلبت عليها 3-صفر، لتكون بداية محرجة في مشوار إيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
ورفعت النرويج رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات متصدرة المجموعة التاسعة، بينما ظلت إيطاليا بلا رصيد، بعد خسارة مباراتها الأولى في المجموعة.
وفي ظل هطول أمطار، تعالت هتافات الجماهير النرويجية بعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة، عندما استغل ألكسندر سورلوث تمريرة من أنطونيو نوسا، وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وأشعل نوسا حماس الجماهير بشكل أكبر في الدقيقة 34، إذ استلم الكرة بمهارة وانطلق متجاوزاً اثنين من المدافعين الإيطاليين ثم سدد الكرة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.
واستمرت معاناة إيطاليا في الشوط الأول، عندما أرسل مارتن أوديجارد تمريرة إلى إرلينج هالاند غير المراقب ليراوغ حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما ويسجل الهدف الثالث للنرويج.
وتسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة في تراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، واقتربت النرويج من التسجيل مجددا عندما أطلق البديل باتريك بيرج تسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم بعد مرور ساعة من اللعب.

تصفيات كأس العالم
النرويج
إيطاليا
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©