النرويج تُبكي إيطاليا «تحت المطر»!

أوسلو (رويترز)



وجهت النرويج ضربة مؤلمة لإيطاليا، وتغلبت عليها 3-صفر، لتكون بداية محرجة في مشوار إيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ورفعت النرويج رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات متصدرة المجموعة التاسعة، بينما ظلت إيطاليا بلا رصيد، بعد خسارة مباراتها الأولى في المجموعة.

وفي ظل هطول أمطار، تعالت هتافات الجماهير النرويجية بعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة، عندما استغل ألكسندر سورلوث تمريرة من أنطونيو نوسا، وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأشعل نوسا حماس الجماهير بشكل أكبر في الدقيقة 34، إذ استلم الكرة بمهارة وانطلق متجاوزاً اثنين من المدافعين الإيطاليين ثم سدد الكرة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

واستمرت معاناة إيطاليا في الشوط الأول، عندما أرسل مارتن أوديجارد تمريرة إلى إرلينج هالاند غير المراقب ليراوغ حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما ويسجل الهدف الثالث للنرويج.

وتسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة في تراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، واقتربت النرويج من التسجيل مجددا عندما أطلق البديل باتريك بيرج تسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم بعد مرور ساعة من اللعب.