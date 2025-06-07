جورجينيو يعود إلى «البلد الأم»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



عاد لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو إلى بلده الأم البرازيل للدفاع عن ألوان فلامنجو، قبل أيام من مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاء رحلته مع أرسنال الإنجليزي.

ووافق ابن الـ33 عاماً على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع فريق مدينة ريو دي جانيرو، بعدما أمضى المواسم السبعة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها خمسة مع تشيلسي.

وستكون المرة الأولى التي يدافع فيها جورجينيو عن فريق من بلده الأم منذ أن غادر البرازيل إلى إيطاليا مراهقاً.

وسيتواجد جورجينيو مع فلامنجو في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة المكوّنة من 32 فريقاً، حيث يتواجه في المجموعة الرابعة مع فريقه السابق تيشلسي ولوس أنجلوس أف سي الأميركي والترجي التونسي.

وتوّج جورجينيو مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، وبالنسخة السابقة من كأس العالم للأندية في العام التالي.

دافع عن ألوان إيطاليا في 57 مباراة، منذ أن بدأ مشواره معها عام 2016، وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كأس أوروبا «صيف 2021».