«فريدة بي» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

أبوظبي (الاتحاد)



حققت الفرس «فريدة بي» انتصاراً ثميناً بحصدها لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطتها السادسة التي أقيمت في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات السويد بعيدها الوطني، وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 50 ألف متفرج.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وبختام المحطة السويدية السادسة في أجندة النسخة الثانية والثلاثين، واصلت سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية، بعد دورها الكبير في ترسيخ ريادتها وهويتها العالمية، في أهم سباقات الخيل والمهرجانات الكبرى على صعيد أوروبا وأميركا، لتؤكد قيمتها وحضورها القوي في مشهد صناعة الحقبة الجديدة للخيل العربي.



في المقابل، تألقت الفرس «فريدة بي» المنحدرة من نسل (المرتجز- هانيا دي أيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وتحت قيادة الفارس فابيان ليفبفر، في السباق الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية بجائزته الـ 100 ألف يورو، حيث أقيم السباق لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة ليستد والمخصصة للخيول من 4 سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيل العربي في السويد وأوروبا.

وأظهرت الفرس البطلة أداءً متميزاً في منعطف النهاية، بعد أن جاءت من الخلف، وانطلقت بطريقة رائعة في عمق المستقيم، لتنتزع اللقب ببراعة كبيرة، تاركة المركز الثاني للجواد «وسمي الخالدية» (غضنفر الخالدية - شذى الخالدية)، تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي، وبقيادة الفارس بير أندرس جرابيرج، فيما جاء بالمركز الثالث «جيندور دي بوزول» (المرتجز - أودجيدور دي بوزول بنت دورمان)، للمالك عمر جرجار، وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس ميكائيل فورست.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38.08 دقيقة، رافعة رصيد انتصاراتها إلى 13 فوزاً، ومحققة بذلك لقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشوارها، بعد فوزها العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية.

حضر السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد المنصوري، ممثل سفارة الدولة في مملكة السويد، وسهيل زبيبي، نائب رئيس جمعية الخيول العربية في السويد، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظمة.

من جانبه، قال مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بالنجاحات المبهرة التي تواصل تحقيقها سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا، حيث شكل سباق السويد أحد أهم نماذج النجاح ودلالة كبيرة على مدى أهمية سباق الكأس الغالية ومكانتها المرموقة لدى ملاك ومربي الخيل العربي في كافة مضامير العالم، مبيناً أن اختيار سباقات اليوم الوطني لمملكة السويد وسط حضور جماهيري كبير يترجم مدى حرص اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية على تجسيد الرؤى السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودوره الريادي الذي يُولي أهمية كبيرة لمواصلة النقلة النوعية في مسيرة الخيل العربية، عبر التواجد في أهم السباقات العالمية، دعماً لمكانة متقدمة لسباقات قوية بجوائز محفزة تخدم شريحة المربين والملاك حول العالم».

وأضاف: «نشيد بنجاحات المحطة السويدية والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيول العربي في السويد وأوروبا، بجانب الحضور الجماهيري المتميز الذي تابع السباق، كما نعرب عن اعتزازنا بالأصداء الإيجابية الواسعة التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية».