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الرياضة

ترينيداد وتوباجو.. «استعراض السداسية»

ترينيداد وتوباجو.. «استعراض السداسية»
7 يونيو 2025 10:27

 
بورت أوف سبين (د ب أ)

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فاز منتخب ترينيداد وتوباجو على مضيفه سانت كيتيس ونيفيس 6-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات أميركا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل أهداف ترينيداد وتوباجو تبريز سبايسر في الدقيقة التاسعة، ودانتي سيلي «هدفين» في الدقيقتين 29 و66، وكيفن مولينو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وأجاني فروتشن في الدقيقة 85، وناثانيل جيمس في الدقيقة 89، وفي المقابل، سجل أهداف سانت كيتيس ونيفيس كل من جفاوني أموري، وتيكاني ويليامز في الدقيقتين 28 والأخيرة من الشوط الأول.
ورفع منتخب ترينيداد وتوباجو رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد سانت كيتيس ونيفيس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.
وفي منافسات المجموعة الثالثة، فاز منتخب كوراساو على سانت لوسيا 4 - صفر، ليتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما ظل منتخب سانت لوسيا في المركز الخامس الأخير برصيد نقطة واحدة.
وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب نيكاراجوا على جوايانا بهدف، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جوايانا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وفي المجموعة الخامسة، فاز منتخب جواتيمالا على الدومينيكان 4 - صفر، ليتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط، في حين توقف رصيد منتخب الدومينيكان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وفي المجموعة السادسة، فاز منتخب سورينام على بورتو ريكو بهدف، ليتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما توقف رصيد بورتو ريكو عند أربع نقاط في المركز الثاني.

تصفيات كأس العالم
ترينيداد وتوباجو
نيكاراجوا
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