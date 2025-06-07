فنزويلا تتخطى بوليفيا وتحافظ على فرصة «الظهور الأول» في المونديال

كاراكاس(أ ب)

فاز منتخب فنزويلا على ضيفه منتخب بوليفيا 2/ صفر في المباراة، التي جمعت بين الفريقين أمس، ليعزز أفضليته في المركز السابع بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، واحتمالية حجز مقعد في ملحق القارات للمشاركة التي تقام في الولايات المتحدة العام المقبل. وسجل البوليفي هيكتور كويلار هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة، بعدما مرر كرة بسيطة للحارس جويليرمو فيسكارا، لكنها عانقت الشباك. وأضاف منتخب فنزويلا الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة من سالومون روندون، هداف منتخب فنزويلا التاريخي برصيد 47 هدفاً. ولم يخسر منتخب فنزويلا على أرضه في هذه النسخة من التصفيات حتى الآن، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مثلها، فقط المنتخب الأرجنتيني هو المنتخب الوحيد الآخر الذي لم يخسر على أرضه. وفي نفس اليوم، تعادل منتخب كولومبيا مع بيرو سلبياً، ولم يتمكن من التفوق على البرازيل في جدول الترتيب. كانت هذه المباراة هي الخامسة لمنتخب كولومبيا من دون انتصار. ويتصدر المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، الذي ضمن التأهل لمونديال 2026 في مارس الماضي، ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية بعد 15 مباراة برصيد 34 نقطة، ويأتي منتخب الإكوادور في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف أمام باراجواي في المركز الثالث، ويتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة. ويحتل منتخبا أوروجواي وكولومبيا، ولكل منهما 21 نقطة، المركزين الخامس والسادس على الترتيب، ويفصل بينهما فارق الأهداف. ولدى منتخب فنزويلا، المنتخب الوحيد في أميركا الجنوبية الذي لم يشارك في المونديال، 18 نقطة. ولدى منتخب بوليفيا، الذي مازال لديه الفرصة للتواجد في المركز السابع، 14 نقطة. ويملك منتخبا بيرو وتشيلي 11 و10 نقاط على الترتيب. ويمكن للعديد من المنتخبات ضمان تأهلها للمونديال في المباريات التي تقام يوم الثلاثاء المقبل. وسيضمن منتخب الإكوادور مكانه بفوزه على بيرو، ويمكن للبرازيل التأهل بتحقيق انتصار، بشرط عدم حصد منتخب فنزويلا لنقاط أمام أوروجواي. وسيتعين على المنتخب الكولومبي أن يتغلب على المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، في بوينس آيرس، للاقتراب من التأهل قبل الجولتين الأخيرتين في سبتمبر المقبل، ويتعين على منتخب بوليفيا أن يفوز على تشيلي للحفاظ على فرصه في التأهل. وتلتقي المنتخبات العشرة لأميركا الجنوبية مع بعضها البعض ذهاباً وإياباً. وتتأهل أول ست منتخبات مباشرة للنهائيات التي تقام العام المقبل. وينتقل صاحب المركز السابع إلى ملحق القارات في مارس 2026 في أميركا الشمالية، عندما تتنافس ستة فرق على المقعدين المتبقيين في البطولة الرئيسية.