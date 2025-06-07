دوناروما بعد الهزيمة أمام النرويج: إيطاليا تستحق الأفضل

روما (رويترز)

لم يجد جيانلويجي دوناروما حارس مرمي إيطاليا، أي أعذار لأداء فريقه السيئ خلال مباراته أمام النرويج، التي انتهت بالخسارة 3-صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم أمس الجمعة، وقال إن الأداء لم يكن مقبولاً وإن الجماهير تستحق الأفضل.وتعرضت إيطاليا، في أولى مبارياتها في التصفيات، لصدمة بعد الأداء القوي في الشوط الأول من النرويج، التي سجلت ثلاثة أهداف في مرمى الفريق الزائر، بفضل ألكسندر سورلوث وأنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند. وتحتل إيطاليا المركز الرابع في المجموعة التاسعة بينما تتصدر النرويج بتسع نقاط جمعتها من ثلاث مباريات. وتضم المجموعة أيضا إستونيا ومولدوفا وإسرائيل. وقال دوناروما في تصريحات لقناة راي سبورت الإيطالية: "ليس لدي تفسير حالياً. عليك فقط أن تدخل وتدرك الأداء الليلة. جمهورنا لا يستحق هذا". وأضاف: "علينا جميعاً تخطي هذه المباريات معاً وأن نراجع ضمائرنا". ولم يتأهل الفريق الفائز بكأس العالم أربع مرات للبطولة العالمية الأهم منذ عام 2014. وقال لوتشيانو سباليتي مدرب المنتخب الإيطالي، إن فريقه يمر بمرحلة صعبة وإنه سيتحدث مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن الوضع. وأضاف دوناروما الذي فاز مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي في الموسم الذي انتهى مؤخراً "يجب أن يأتي الأمر منا أولاً، منا نحن. نحن إيطاليا، وهذا الأداء غير مقبول... يجب أن نكون أكثر اتحاداً من ذي قبل". وتستضيف إيطاليا منتخب مولدوفا، صاحب المركز الخامس، يوم الاثنين المقبل.