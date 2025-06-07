«إيست أفينيو» يتحدى خصومه في «مات وين ستيكس»

عصام السيد (أبوظبي)

يعود غداً «الأحد» المهر «إيست أفينيو» لجودلفين، بإشراف بريندان والش، وقيادة الفارس لويس سايز، إلى مضمار تشيرشل داونز لخوض سباق مات وين ستيكس (ج3)، حيث سيواجه خصوماً مألوفين، منهم «فاينال جامبيت»، و«بيرنهام سكوير»، و«كول باتل»، و«تشانك أوف جولد»، التي شاركت أيضاً معه في سباق ديربي كنتاكي. وخطف هذا المهر، الأنظار بأدائه المهيب في أول مشاركتين له، حيث حقق فوزه الأول في أول مشاركة له في كينلاند بفارق 8 أطوال، ثم عاد إلى نفس المضمار، محققاً فوزاً سهلاً بفارق 5.5 طول في سباق بريدرز فيوتشريتي (الفئة الأولى). ولم تكن سباقاته مثيرة للإعجاب فحسب، بل لفتت نسبه الأنظار أيضاً، هذا المهر من تربية جودلفين، وهو من نسل «ميداجليا دورو» والفرس دانس ميوزيك (من نسل جوستزابر)، وهي أخت غير شقيقة لحصان العام الملهم لعام 2023، «كوديز ويش». ويسعى المدرب بريندان والش إلى تحقيق فوزه الثاني في سباق مات وين، بعد أن قاد «ماكسفيلد» للفوز بنسخة 2020، والتي كانت تقام حينها كمحطة تأهيلية لسباق كنتاكي ديربي. وقال مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أميركا: «يواصل 'إيست أفينيو' تدريباته وتحضيراته بنفس الحماس الذي أظهره طوال العام، وبريندان سعيد جداً بحالته وهو يستعد للعودة إلى المسار الصحيح في سباق مات وين».