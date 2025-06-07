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الرياضة

سينر وألكاراز ورولان جاروس.. أخيراً قمة التنس بين مواليد القرن الـ21!

سينر وألكاراز ورولان جاروس.. أخيراً قمة التنس بين مواليد القرن الـ21!
7 يونيو 2025 14:13

باريس(أ ف ب)

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بعد يومين على وداع الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة رولان جاروس الفرنسية في كرة المضرب، ربما للمرة الأخيرة، يلتقي خليفته على رأس التصنيف العالمي الإيطالي يانيك سينر مع وصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز الأحد، للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.تذكر المباراة النهائية، بمواجهات الأربعة الكبار، ديوكوفيتش والمعتزلين الثلاثة السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والبريطاني أندي موراي، في ملبورن وباريس ولندن ونيويورك. قال سينر بعد الفوز على ديوكوفيتش (38 عاماً) الجمعة، في نصف النهائي: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من مقارنة أنفسنا» بالرباعي الذي أحرز 69 لقباً كبيراً. تابع بحذر: «أعتقد أن كل رياضة بحاجة لمبارزات»، معتبراً أن تنافسه مع ألكاراز «قد يصبح» الموقعة المنتظرة من عشاق الكرة الصفراء عالمياً. وبالنسبة لديويكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى «من الصعب في هذه المرحلة» مقارنة الحقبات. تابع المصنف أول عالمياً سابقاً أن سينر وألكاراز «يتعين عليهما أن يتواجها لعشرة أعوام على الأقل». أضاف: «لكن من دون شك يقدمان الكثير للتنس، رياضتنا بحاجة لتنافسهما». أضاف الجوكر: «أنا واثق من رؤيتهما يرفعان الألقاب الكبرى غالباً». منذ أستراليا 2024، هيمن سينر وألكاراز على ألقاب الجراند سلام، مع تفوق الأول على الأرضيات الصلبة والثاني على التراب والعشب. في أول نهائي كبير بين لاعبين من مواليد القرن الحادي والعشرين، يتواجه الإيطالي البالغ 23 عاماً مع ألكاراز (22) للمرة الثانية عشرة. يتفوق ألكاراز بسبعة انتصارات مقابل 4 لسينر، كما تفوق في مباراتين نهائيتين من أصل ثلاثة بينهما. قال سينر بعد نصف النهائي: «ستكون لحظة هامة لي ضد كارلوس، وبالنسبة له أيضاً». تابع: «التوتر سيكون مختلفاً في النهائي، لأننا لاعبان شابان، مختلفان لكن موهوبين». ويحظى كارلوس بالأفضلية على الأرض الترابية، بعد إحرازه رولان جاروس 2024، متفوقاً على سينر في نصف النهائي. فاز ألكاراز أخيراً على الإيطالي أمام جماهيره في نهائي دورة روما للماسترز على التراب. لكن في 2022، فاز سينر على ابن مورسيا في نهائي دورة أوماج الكرواتية (250) على التراب. في رولان جاروس الحالية، كان مشوار سينر، أول إيطالي يبلغ النهائي منذ 1976، أكثر صلابة من الإسباني. لم يخسر حامل لقب ثلاث بطولات كبرى (أستراليا 2024 و2025، وفلاشينج ميدوز 2024) أية مجموعة، فيما احتاج ألكاراز لأربع مجموعات في أربع مباريات من أصل ست. خسر مجموعات أمام لاعبين أقل تصنيفاً منه، على غرار المجري فابيان ماروجان (56) في الدور الثاني، أو البوسني دامير دجومهور (69) في الثالث. هدأ ألكاراز الضجيج بعد فوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي، المصنف سابعاً، في نصف النهائي: «لست منشغلاً كثيراً بخسارة بعض المجموعات في بطولة جراند سلام». وفي مباريات من خمس مجموعات ممكنة «أعرف أن لدي الوقت وأني قوي ذهنياً للتعافي»، بحسب المتوج بأربعة ألقاب كبير في فلاشينج ميدوز 2022، ويمبلدون 2023 و2024 ورولان جاروس 2024. لكن «يانيك هو أفضل لاعب تنس حالياً. لقد دمر في طريقه كل خصومه وصولاً إلى نصف النهائي»، وذلك بحسب ألكاراز قبل أن يتغلب سينر على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات لكن صعبة. ختم الإسباني: «سيكون يوم أحد جميلاً لجماهير التنس».

يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
رولان جاروس
ديوكوفيتش
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