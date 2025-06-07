رونالدو يعلن رسمياً الغياب عن مونديال الأندية

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، أنه لن يشارك في كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر الجاري في الولايات المتحدة، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا غداً الأحد في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي، وقال: "اتخذت قرارا بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم أنني تلقيت العديد من الدعوات، لا يمكنني التواجد في كل مكان، أرى أموراً منطقية وأخرى لا معنى لها، ولن أشارك في هذه البطولة، حالياً ما يهمني المنتخب، وبالفعل كان هناك العديد من الاتصالات حول كأس العالم للأندية". وعن المواجهة ضد اللاعب الواعد لامين يامال في صفوف منتخب إسبانيا، قال رونالدو: "هكذا الأمر دائماً، كريستيانو ضد هذا أو ذاك، أنا معتاد على الأمر، إنها أجيال مختلفة، وكان من الأفضل مقارنة لامين بفيتينيا، فهما أقرب في العمر، ورغم ذلك لا يوجد مشكلة، أنا أتحمل الضغوط". وأضاف: "يامال يؤدي يشكل رائع سواءً مع ناديه أو المنتخب، وهو في بيئة مناسبة لإبراز قدراته، لكن دعوه يتطور لكي نستمتع بموهبته، ويجب منحه الفرصة للنمو بهدوء وأن نخفف عنه الضغوط". وفيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال رونالدو: "بالنسبة لي من يجب أن يحققها الكرة الذهبية لاعباً فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، لا استطيع ترشيح لاعب معين، وهناك مرشحين كثر مثل كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، وفيتينيا، ولكن كما قلت مؤخراً، فإنني أرى أن هذه الجائزة فقدت قيمتها".