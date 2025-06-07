الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهداف التاريخي لدوري «الأولى» يشكر دبا على «المهمة المكتملة»

الهداف التاريخي لدوري «الأولى» يشكر دبا على «المهمة المكتملة»
7 يونيو 2025 15:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بعثة منتخبنا تُغادر إلى بيشكيك
بوجاتشار بطل المرحلة الأولى من «دوفينيه للدراجات»

أعلن البرازيلي دياجو دا سيلفا، الهداف التاريخي لدوري الدرجة الأولى برصيد 101 هدف، انتهاء مشواره مع دبا، بعد أن أسهم في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين، وصيفاً لبطل المسابقة في الموسم المنصرم 2024-2025. وأكد دياجو، صاحب الـ34 عاماً، عبر حساباته على وسائل التواصل: «انتهى موسم آخر مع دبا، وكان موسماً مباركاً للغاية، الحمد لله على اللحظات التي صنعت فارقاً في حياتي خلال 4 مواسم رائعة قضيتها مع النواخذة شكراً لعائلة دبا على كل شيء.. المهمة اكتملت». وكان «النواخذة» قد ضمنوا رسمياً تأهلهم إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة في تاريخهم، قبل جولتين من نهاية المسابقة، ليشاركوا في الموسم المقبل للمرة السابعة في تاريخهم، بعد مشاركات أعوام: 2012-2013، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، و2022-2023. وسجّل دياجو 19 هدفاً في الموسم المنصرم، تصدر بها قائمة هدافي فريقه، واحتل وصافة الترتيب العام لهدافي المسابقة خلف الفرنسي ساندر جمال، مهاجم الفجيرة، الذي نال لقب الهداف بـ21 هدفاً. وخلال الموسم، احتفل دياجو بوصوله إلى الهدف رقم 101 في دوري الأولى، ليختم مسيرة استثنائية امتدت على مدار 6 مواسم في المسابقة، بدأها مع الإمارات موسم 2019-2020 بعد تجربة في دوري المحترفين مع دبا موسمي 2017-2018 و2018-2019. وحقق دياجو خلال مسيرته في دوري الأولى إنجازات لافتة، حيث توّج بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية مواسم 2020-2021، 2021-2022، و2022-2023، كما ساهم في صعود ثلاثة فرق مختلفة إلى دوري المحترفين، وهي دبا، والإمارات، والظفرة. واختتم دياجو مسيرته في دوري الأولى بنفس الشغف الذي بدأ به، رافعاً رصيده التهديفي كأكثر من هزّ الشباك في تاريخ المسابقة في العقد الأخير، وراسماً نهاية مثالية بموسم ناجح اختتمه بالصعود والوداع في آنٍ واحد.

دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
الفجيرة
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
9 يونيو 2025
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين
9 يونيو 2025
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
9 يونيو 2025
الشرطة الكولومبية تطوق مسرح محاولة اغتيال السناتور أوريبي
الأخبار العالمية
الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله
9 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©