بعد رحيله عن توتنهام.. بوسيتكوجلو يلقى إشادة جماعية

لندن (د ب أ)

أثنى سون هيونج مين، قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، على الأسترالي آنجي بوستيكوجلو ووصفه «بأسطورة توتنهام»، في الوقت الذي عبر فيه اتحاد مشجعي النادي عن «قلقه» من تغيير آخر في الجهاز الفني. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بوستيكوجلو أنهى فترة استمرت 17 عاماً للتتويج بلقب، بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، في المباراة النهائية التي أقيمت في بلباو يوم 21 مايو الماضي، ولكنه لم يستمر مع الفريق لموسم ثالث. وأعلن النادي في بيان، أمس الجمعة، رحيل بوستيكوجلو، مبرزاً حملة الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز المخيبة للآمال، حيث أنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر، وهو أسوأ مركز يحققه الفريق في الدرجة الممتازة منذ هبوطه في عام 1977. وكان سون واحداً من بين عدد من لاعبي توتنهام، أثنوا على بوستيكوجلو، وكتب على إنستجرام «أيها المدرب... لقد غيرت مسار هذا النادي». وأضاف: «وثقت بنفسك، وبنا، منذ اليوم الأول لم تتراجع ولو لثانية واحدة. حتى عندما فعل الآخرون ذلك». وأكد: «كنت تعرف طوال الوقت ما نحن قادرون عليه. فعلت الأمور بطريقتك، وطريقتك هذه منحت هذا النادي أفضل ليلة عاشها منذ عقود. وسنحتفظ بتلك الذكريات مدى الحياة». وأردف: «وثقت بي لارتداء شارة القيادة. هي واحدة من أعلى مراتب الشرف في مسيرتي. كان امتيازاً رائعاً أن أتعلم من قيادتك عن قرب، وأنا اليوم لاعب أفضل وإنسان أفضل بفضلك». وتابع: «آنجي بوستيكوجلو، ستظل أسطورة لنادي توتنهام إلى الأبد. شكراً لك». وقال جوجليلمو فيكاريو، حارس المرمى، والذي كان أول صفقة يبرمها بوستيكوجلو: «أنت لست فقط مدرباً من الطراز الرفيع، بل إنسان رائع للعمل معه، قائد حقيقي، ومعلم، وشخص سأظل دائماً أكن له الاحترام والتقدير». وأردف: «ما حققناه سوياً سيظل في كتب التاريخ. أتمنى لك النجاح لأنني أعلم أنك ستمضي قدماً لتحقيق المزيد والمزيد. شكراً لك». وأضاف ميكي فان دي فين، مدافع الفريق: «أيها المدرب، شكراً لك على كل شيء! وثقت بي منذ اليوم الأول لوصولي للنادي». وأردف: «شهدنا العديد من اللحظات الصعبة والجميلة خلال العامين الماضيين، لكنك واصلت الثقة بنا وواصلت دفعنا للأمام. كنت جزءاً كبيراً من نجاح النادي هذا العام، وسأظل ممتناً لك إلى الأبد لأنك جعلتني جزءاً من ذلك. كل التوفيق لك». وقال المهاجم دومينيك سولانكي، الذي تعاقد مع توتنهام الصيف الماضي: «شكراً لأنك جلبتني لهذا النادي الرائع. شكراً لك لأنك جلبت لنا كأساً جميلاً». وأضاف: «لن أنسى أبداً الحديث الذي دار بيننا قبل أن أوقع، وحققنا حلماً! أتمنى لك الأفضل في مسيرتك المقبلة». وأكد بيدرو بورو، الظهير الأيمن، أن بوستيكوجلو ( 59عاماً) «سيظل دائماً محل تقدير»، وكتب: «شكراً على كل شيء». وأضاف: «سأظل ممتناً دائماً للطريقة التي قدتنا بها، ودافعت عنا، وحافظت على استمرارنا في الظروف الصعبة والجيدة. وقبل كل شيء، منحتنا واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ النادي، ولهذا السبب ستظل دائماً محل تقدير». وأضاف المهاجم ريتشارليسون: «كل من يحب نادي توتنهام سيتذكر دائماً أن (بيج آنجي) يجلب دائماً كأس في موسمه الثاني». ووجه اتحاد مشجعي توتنهام الشكر لبوستيكوجلو على «الليلة المذهلة» في بلباو، لكنه أقر بأن نتائج الدوري كانت «بعيدة جداً» عن التوقعات. وذكر اتحاد مشجعي توتنهام في بيان: «قلقنا الآن هو أنه يبدو أننا سنشهد تغييراً آخر في المسار، وهذا أصبح أمراً معتاداً منذ رحيل ماوريسيو بوكيتينو في 2019». وأضاف: «يمكننا أن نتمنى فقط أن يكون الاتجاه الصحيح تم اتخاذه، وأن المدرب الجديد سيحظى بدعم كامل من المجلس، وكل من في النادي للبناء على اللقب الذي حققه بوستيكوجلو». وتابع: «سيحتاج المدرب الجديد إلى التمويل لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في عدة جبهات في الوقت نفسه. نتمنى التوفيق لمن يتم تعيينه. مشجعو توتنهام تذوقوا طعم المجد ولا نرغب في الانتظار 17 عاماً أخرى للمزيد». وأشارت تقارير إلى أن توماس فرانك، مدرب بورنموث، هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق، كما يتواجد أيضاً في قائمة المرشحين، أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، وماركو سيلفا، مدرب فولهام، وسكوت باركر، مدرب بيرنلي.