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الرياضة

فولر يرفض الانتكاسة الألمانية

فولر يرفض الانتكاسة الألمانية
7 يونيو 2025 15:31

فرانكفورت (د ب أ)

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حرص رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، على دعم جوليان ناجلسمان، المدير الفني، في أعقاب الانتقادات التي طالت المدرب عقب الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب البرتغالي، في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا. وانتقد البعض ناجلسمان بشان طريقته وتبديلاته في المباراة التي أقيمت بميونيخ يوم الأربعاء الماضي، وخسرها المنتخب الألماني المباراة بعدما تقدم بهدف مع بداية الشوط الثاني، وأجرى ثلاث تبديلات تمكن بعدها المنتخب البرتغالي من قلب النتيجة. وقال فولر لموقع "را ن" إن القصة دائماً ما تتكرر في كرة القدم. وأضاف: "عندما تفوز، يكون كل شيء رائعاً دائماً، والجميع يثني عليك. ولكن إذا خسرت، خاصة عندما تكون التوقعات مرتفعة جداً، وبالأخص في بطولة تقام على أرضك، فبالطبع يتم التشكيك في الكثير من الأمور وتوجيه الانتقادات. هذا جزء من طبيعة العمل". وقال فولر إن ناجلسمان وجهازه الفني حافظا على حالة النشوة بعد يورو 2024، وأن الفريق أظهر في المباريات الأخيرة ضد هولندا، وإيطاليا، وفرنسا "مستوى عال جداً مما نحن قادرون على تقديمه". كان ناجلسمان قد صرح بأن الهدف هو التتويج بلقب دوري الأمم، وذلك أيضاً من أجل رفع المعنويات قبل كأس العالم العام المقبل. وبدلاً من ذلك، سيلعبون على المركز الثالث يوم الأحد ضد فرنسا، لكن فولر رفض وصف ذلك بأنه انتكاسة كبيرة. وقال: "هذه الأمور تحدث. لا يجب أن تنسى المنافس الذي واجهناه. أكبر أربعة فرق في أوروبا يشاركون في هذه البطولة. كلنا كنا نعرف أن الأمور ستكون صعبة". وأضاف :" بالطبع كنا نود القيام بعمل أفضل، وبالطبع كان ناجلسمان يريد هذا، لكن هذا لا يعد انتكاسة على الإطلاق".

جوليان ناجلسمان
منتخب ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية
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