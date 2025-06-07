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الرياضة

برشلونة يبيع تير شتيجن!

برشلونة يبيع تير شتيجن!
7 يونيو 2025 16:00


مراد المصري (أبوظبي)

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استقر برشلونة على بيع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والتعاقد مع خوان جارسيا من إسبانيول، وجعله الحارس الأول للفريق في الموسم المقبل.
وأوضحت مصادر مقربة من النادي الكتالوني، أن قرار الاستغناء عن تير شتيجن، رغم تمسك الحارس بالاستمرار، نابعة من أكثر من قناعة، وليست مرتبطة بالهجوم الجماهيري على الحارس عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وترى إدارة برشلونة أن السبب الأول رياضي بالدرجة الأولى، حيث لم يعد هناك ثقة كبيرة بقدرات الحارس، خصوصاً بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم، والسبب الثاني اقتصادي، لأن مغادرته توفر على النادي راتباً كبيراً، والسبب الثالث هو الأجواء السلبية التي تسبب بها داخل الفريق في نهاية الموسم الماضي، ومطالبته بالحصول على مكان فويتشيك تشيزني، بداية من لقاء إياب نصف النهائي ضد إنتر ميلان، ومن ثم رفضه السفر مع البعثة المغادرة إلى إيطاليا، ولاحقاً إصرار المدرب هانسي فليك على إشراك تشيزني أساسياً في لقاء «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تير شتيجن
هانسي فليك
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إنتر ميلان
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