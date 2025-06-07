الاتحاد المصري يفتح باب القيد للموسم الجديد

القاهرة (د ب أ)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025/ 2026، للقائمة الأولى اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، أن فترة القيد الاستثنائي للأهلي بدأت من أول يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025/ 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً في قواعد القيد المعتمدة.