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الرياضة

فرنسا تواجه ألمانيا بالتغييرات الجذرية

فرنسا تواجه ألمانيا بالتغييرات الجذرية
7 يونيو 2025 16:33

شتوتجارت (د ب أ)

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يحتاج ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، إلى إدخال تغييرات في تشكيلة فريقه لمباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها غداً الأحد أمام المنتخب الألماني، بعد أن أصبح المدافع كليمون لينجليه أحدث اللاعبين غير المتاحين للمباراة. ويغيب لينجليه بسبب مشكلة في الفخذ لينضم إلى المهاجم عثمان ديمبلي «إصابة في الفخذ»، وبرادلي باركولا «إصابة في الركبة». وقال ديشامب، إنه أيضاً «يجب أن يجري تغييرات أمام ألمانيا بسبب الوقت القصير بين المباراتين». ولعب المنتخب الفرنسي مباراته في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي، وخسر 4/ 5 أمام المنتخب الإسباني حامل اللقب. وكان لدى المنتخب الألماني يوماً إضافياً بين المباراتين، حيث خسر أمام المنتخب البرتغالي 1/ 2 يوم الأربعاء الماضي. وقال ديشامب، إن هناك لاعبين آخرين غير المصابين ليسوا في أفضل حالاتهم، ومن المرجح أن تشهد المباراة التي تقام في شتوتجارت تغييرات كبيرة في التشكيل، والتي قد تشمل أيضاً الحارس مايك ماينان. وأضاف ديشامب: «لم اتخذ قراري بعد ولكن بالتأكيد قد يشمل ذلك الحارس أيضاً، مثل أي لاعب غير جاهز». وأكد ديشامب أنه ليس من محبي مباريات تحديد المركز الثالث ولكنها جاءت. وقال إن المواجهة مع ألمانيا قد تكون مفيدة له ولجهازه «مع مراعاة الوضع الخاص».

ديدييه ديشامب
عثمان ديمبلي
دوري الأمم الأوروبية
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