كروس يعود إلى ريال مدريد!



علي معالي (أبوظبي)



يرتدي توني كروس قميص ريال مدريد مرة أخرى، في مباراة الفريق أمام دورتموند، وذلك بعد 378 يوماً من آخر لقاء له مع «الملكي».

ويعود كروس إلى «سانتياجو برنابيو» لخوض مواجهة «القلب الكلاسيكية» الأسطورية مع دورتموند، وهي ليست مجرد لقاء ودي، بل مناسبة متميزة للريال من أجل ربط الماضي بالحاضر، حيث يعود أساطير الفريق للعب أمام آلاف المشجعين، من القدامى إلى الأجيال الشابة التي لم تسمع عن العصر الذهبي إلا من خلال قصص الآباء.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة مع عودة كروس، الذي اعتزل اللعب عقب نهاية موسم 2023-2024، إلى ملعب سانتياغو برنابيو للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي، بمشاركته في 465 مباراة و28 هدفاً، ويُعد لاعب الوسط الألماني أحد رموز الفترة الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد.

فاز كروس مع ريال مدريد بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 11 عاماً، تاركاً بصمة عميقة في أسلوب اللعب وقلوب المشجعين، وإلى جانب كروس، يعود ثلاثة لاعبين مخضرمين آخرين، هم مارسيلو «546 مباراة، 38 هدفاً»، وبيبي «334 مباراة، 15 هدفاً»، وفاران «360 مباراة، 17 هدفاً».

ارتبط «الرباعي» بنجاح ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي، وكانوا ركائز أساسية في إنجازات تاريخية، وهم شخصيات لا غنى عنها في ذاكرة الجماهير، ويشارك في المباراة أساطير آخرين مثل روبرتو كارلوس، وبوتراجينيو، وخوليو بابتيستا، وباكو بويو.