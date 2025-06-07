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الرياضة

إنتر ميلان يعزز صفوفه بالصفقة الثانية

إنتر ميلان يعزز صفوفه بالصفقة الثانية
7 يونيو 2025 16:41

روما(أ ف ب)

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انتقل الجناح البرازيلي لويس هنريكي من مرسيليا الفرنسي إلى إنتر ميلانو، ليصبح ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الإيطالي قبيل مشاركته في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة.وقال وصيف الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا السبت "لاعب جديد ينضم إلى عائلة إنتر، أهلاً بك لويس". وخاض البرازيلي الذي وصل إلى مرسيليا عام 2020، 108 مباريات مع الفريق الجنوبي مسجلاً 15 هدفا في مختلف المسابقات. أعير إلى بوتافوجو في 2022، ثم عاد إلى الدوري الفرنسي في يناير 2024، مسجلاً سبعة أهداف ومثلها تمريرات حاسمة في الدوري. وبحسب الصحف الإيطالية، أنفق إنتر 23 مليون يورو (26 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاماً. وكان إنتر تعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي بيتار سوشيتش الأسبوع الماضي من دينامو زغرب مقابل 14 مليون يورو. ويسافر "نيراتزوري" إلى الولايات المتحدة في 14 الجاري لخوض في مونديال الأندية، حيث وقع في مجموعة واحدة مع ريفر بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي وأوراوا ريد دايموندز الياباني. قال البرازيلي "أنا سعيد جداً للتعاقد مع ناد كبير. ستكون قفزة نوعية في مسيرتي.. أتابع هذا الدوري منذ صغري". تابع "لعب عدة برازيليين مع إنتر في السابق. أريد صناعة التاريخ هنا أيضاً، على غرارهم". ومن المتوقع أن يتعاقد إنتر مع المدرب الروماني كريستيان كيفو، الذي حمل ألوانه بين 2007 و2014 تاريخ اعتزاله، للحلول بدلاً من سيموني إنزاجي المنتقل لتدريب الهلال السعودي.

إنتر ميلان
مارسيليا
كأس العالم للأندية
لويس هنريكي
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