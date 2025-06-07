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الرياضة

مبابي: القصة منتهية!

مبابي: القصة منتهية!
7 يونيو 2025 17:41

شتوتجارت(أ ف ب)

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كروس يعود إلى ريال مدريد!

أكد قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي السبت أنه لا يشعر "بأية مرارة"، بعد فوز فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي بخماسية.قال مبابي الذي ترك فريق العاصمة الفرنسية وانضم مطلع الموسم المنصرم إلى ريال مدريد الإسباني "لم أغادر مبكراً، كانت قصتي مع سان جيرمان قد وصلت إلى نهايتها. لا أشعر بأية مرارة، كنت قد وصلت إلى نهاية المشوار". تابع في مؤتمر صحفي عشية مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وألمانيا في شتوتجارت "جربت كل شيء مع سان جيرمان، وكان القدر الذي فرض ذلك التتويج من دوني". تابع مبابي الذي أحرز لقب هداف الدوري الإسباني بيتشيتشي برصيد 31 هدفاً: "أن يفوز سان جرمان من دوني فهذا لا يؤثر علي". أضاف هداف مونديال 2022: "كنت سعيداً، أعتقد أنهم يستحقون ذلك. لقد عانوا لسنوات طويلة. أنا أيضاً عشت ذلك ومررت بكل مراحل دوري الأبطال باستثناء الفوز باللقب". أردف المهاجم الفذ الذي خسر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بألوان النادي الباريسي: "على صعيد اللعب، يستحقون ذلك بنسبة 100%، هذا أفضل فريق في أوروبا. لا أتذكر فريقاً تغلب على خصمه في نهائي كبير بنتيجة 5-0". ولم يحرز ابن السادسة والعشرين أي لقب مع ريال مدريد هذا الموسم، في سابقة لم تحصل منذ أربع سنوات للنادي الملكي.

مبابي
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
ريال مدريد
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