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الرياضة

مونديال الأندية يختبر ابتكارات التسلل شبه الآلي

مونديال الأندية يختبر ابتكارات التسلل شبه الآلي
7 يونيو 2025 17:51

لوس أنجلوس(أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن عدة "ابتكارات"، بينها نظام كشف التسلل شبه الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم اختبارها في كأس العالم للأندية هذا الشهر في الولايات المتحدة.وكانت تقنية كشف التسلل نصف الآلي قد استخدمت في مونديال قطر 2022، من خلال كاميرات وجهاز استشعار مثبت في مركز الكرة يرسل معدل 500 بيان في الثانية. وبفضل الذكاء الاصطناعي "سيتم تطبيق نسخة متقدمة من تقنية التسلل نصف الآلي، بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات التسلل". وشرح فيفا أنه سيوفر في البطولة لقطات من مراجعات الحكام مباشرة في الملعب "سيستفيد المشجعون داخل الملعب من مشاهدة ما يراه الحكام على شاشات مراجعة اللقطات التحكيمية الموجودة على أرضية الملعب. حيث سيتم عرض اللقطات مباشرة على الشاشات العملاقة، مما سيسهل على المشجعين فهم عملية اتخاذ القرارات ويعزز من الشفافية". وبعد الإعلان عنها في أبريل، ذكر «فيفا» أنه سيتم تثبيت كاميرات بأجسام الحكام خلال البطولة "كجزء من البث المباشر للمباريات خلال البطولة". تابع "أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاختبار هو استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة يمكن أن تُحسِّن تجربة مشاهَدة المباريات عبر التلفاز والإنترنت من خلال عرض المجريات من زاوية رؤية الحكم". ومن بين الميزات الجديدة "سيتم استخدام جهاز كمبيوتر لوحي لإجراءات تبديل اللاعبين، ليحل محل الإجراءات الورقية التقليدية والتواصل اليدوي لتبسيط وتنظيم عمليات تبديل اللاعبين".

كأس العالم للأندية
فيفا
مونديال قطر
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