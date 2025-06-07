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العنف يلغي مباراة في ألمانيا!

العنف يلغي مباراة في ألمانيا!
7 يونيو 2025 18:22

 
برلين (د ب أ)

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ألغيت مباراة كرة قدم تحت 16 سنة في ألمانيا بين فريقي إرتسجيبيرجه آوه وتسفيكاو، بسبب أعمال عنف بين المشجعين.
وذكر آوه أن العنف بدأ عندما دخلت بعض الجماهير لمدرج جماهير الفريق الزائر، بعد استفزازهم.
وقرر الحكم إيقاف المباراة بعد 12 دقيقة، لأن السلامة لم تعد مضمونة، وذكر البيان أن الاشتباكات وقعت رغم نشر أفراد أمن إضافيين في ملعب الفريق الذي يقع شرق ألمانيا.
وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم في مرحلة التعرف على هوية الجناة والضحايا، وذكر آوه: «ندين هذه الحوادث بأشد العبارات، وسنتخذ إجراءات حازمة ضد الجناة بمجرد التأكد من بياناتهم الشخصية».
وأضاف: «آوه يعتذر لهؤلاء المتضررين، ويتمنى لهم تعافي سريع».

كرة قدم
ألمانيا
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برلين
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