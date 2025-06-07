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الرياضة

ناد إيطالي يختفي بعد 114 سنة من تأسيسه!

ناد إيطالي يختفي بعد 114 سنة من تأسيسه!
7 يونيو 2025 18:25

 
روما (أ ف ب) 

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سيعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إفلاسه، ويختفي بعد 114 سنة من تأسيسه، عقب قرار مالكه التخلف عن تسديد دين بقيمة 3 ملايين يورو «3.4 ملايين دولار»، بحسب الصحف المحلية.
وكان على رجل الأعمال ماسيمو تشيلينو، مالك النادي اللومباردي منذ 2017، أن يسدد قبل يوم الجمعة جزءاً من ضرائب النادي المتأخرة ومستحقات أخرى تبلغ 8 ملايين يورو.
وبعد عدم سداد المبلغ المتوقع، خسر بريشيا أهليته بخوض منافسات الدوري الإيطالي.
وكانت محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرمته بحسم أربع نقاط من رصيده، بسبب هذه المخالفات الإدارية.
ونتيجة تلك العقوبة، هبط بريشيا الذي أنهى بطولة الدرجة الثانية في المركز الخامس عشر إلى الدرجة الثالثة، نتيجة إرجاعه إلى المركز الثامن عشر.
وخاض بريشيا 23 موسما في الدرجة الأولى «سيري أ»، آخرها في 2020، فيما كان أفضل مركز له الثامن في موسم 2001.
ومر في صفوف النادي نجوم أمثال روبرتو باجيو وأليساندرو ألتوبيلي وأندريا بيرلو ولوكا توني والإسباني بيب جوارديولا.
قبل بريشيا، كان تشيلينو يتحكم أيضاً بناديي كالياري الإيطالي وليدز الإنجليزي، حيث اشتهر بالتغيير المستمر لمدربيه.

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