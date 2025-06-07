فولر يرفض الحديث عن «نكسة كبيرة» لألمانيا!



فرانكفورت (د ب أ)



قدم رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، دعمه للمدرب يوليان ناجلسمان، في أعقاب الانتقادات التي وجهت له، عقب هزيمة الماكينات بهدفين مقابل هدف أمام البرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وتلقى ناجلسمان انتقادات بسبب نهجه الفني وتبديلاته في المباراة أمام البرتغال الأربعاء الماضي في ميونيخ، حيث تقدمت ألمانيا بهدف، لكن البرتغال ردت بهدفين، لتحصد الفوز وبطاقة العبور للنهائي القاري، بعدما أجرى ثلاثة تبديلات.

وقال فولر لبوابة «ران»، أن الأمر نفسه يتكرر في كرة القدم.

وأضاف «عندما تفوز يكون كل شيء رائعاً، ويهنئك الجميع، ولكن إذا خسرت، خاصة عندما تكون التوقعات عالية للغاية، وخاصة وأنت تلعب على أرضك، فبكل تأكيد يتم يطرح الكثير من التساؤلات والنقد، هذا جزء من العمل».

وأضاف فولر أن ناجلسمان وجهازه الفني حافظوا على نشوة الفوز بعد «يورو 2024»، وأن الفريق أظهر في المباريات الأخيرة ضد هولندا وإيطاليا وفرنسا «ما نحن قادرون عليه على أعلى مستوى».

وأشار ناجلسمان إلى أن لقب دوري أمم أوروبا كان الهدف، لرفع الروح المعنوية قبل كأس العالم العام المقبل، لكن عوضاً عن ذلك سيلعب منتخب ألمانيا على المركز الثالث الأحد ضد فرنسا، لكن فولر رفض الحديث عن نكسة كبيرة.

وأوضح فولر «هذه الأمور تحدث، يجب ألا ننسى المنافسين الذين لعبنا ضدهم، الفرق الأربعة الأولى في أوروبا تشارك في هذه البطولة، كنا جميعاً نعرف أن الأمر سيكون صعباً».

وختم بالقول «بالطبع كنا نتمنى لو كان مستوانا أفضل بعض الشيء، وكذلك يوليان ناجلسمان، لكن هذا لا يعني شيئا على الإطلاق».