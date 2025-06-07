المنتخب الأولمبي يستعرض بـ«خماسية» أمام هونج كونج



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حقق منتخبنا الأولمبي لكرة القدم فوزاً عريضاً على هونج كونج 5-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب تامسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن المرحلة التحضيرية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

وجاء الانتصار ليؤكد جاهزية «الأبيض الأولمبي» بقيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، قبل خوض التحدي القاري ضمن المجموعة التاسعة، والتي تستضيف الإمارات مبارياتها من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات إيران، هونج كونج، وجوام.

وتناوب على تسجيل خماسية «الأبيض»، ريتشارد أوكونور، منصور المنهالي، علي عبدالعزيز من ضربة جزاء، مايد الكاس، وعلي المعمري، في مواجهة شهدت أفضليّة واضحة للاعبي المنتخب الوطني على مدار الشوطين، من حيث السيطرة وصناعة الفرص والفعالية الهجومية.

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب معسكره في بانكوك بمواجهة ودية ثانية تجمعه مع تايلاند مساء الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات الآسيوية التي يتأهل منها أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية المتأهلة تلقائياً بصفتها المضيفة وحاملة لقب النسخة الماضية.