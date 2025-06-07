جوف تُتوج بلقب «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



تفوقت الأميركية كوكو جوف المصنفة ثانية عالمياً على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى، بعد مواجهة ماراثونية مثيرة، وتُوجت بلقبها الكبير الثاني، بفوزها عليها 6-7 و6-2 و6-4، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وقدمت اللاعبتان مباراة رائعة عانت خلالها سابالينكا كثرة الأخطاء المباشرة التي بلغت 70 «مقابل 30 لمنافستها»، ما تسبب بشكل رئيس في حرمانها من اللقب الأول في رولان جاروس والرابع الكبير في مسيرتها، وحصول جوف على لقبها الثاني في «الجراند سلام»، بعد أول عام 2023 في فلاشينج ميدوز.

وكانت مواجهة السبت الأولى بين لاعبتين تحتلان المركزين الأولين في تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي أيه» في نهائي بطولة كبرى منذ عام 2018، عندما تغلبت الدنماركية كارولين فوزنياكي على الرومانية سيمونا هاليب في أستراليا المفتوحة.

لكن سابالينكا التي تغلبت في طريقها إلى النهائي الكبير السادس في مسيرتها على البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين المصنفة ثامنة في ربع النهائي ثم بطلة الأعوام الثلاثة الماضية البولندية إيجا شفيونتيك الخامسة في ربع النهائي، لم تتمكن من تكرار نتيجة مواجهتها الأخيرة أمام جوف أوائل مايو عندما تغلبت عليها في نهائي دورة مدريد الألف نقطة كي تتوج للمرة الأولى في باريس.

وبالتالي، سقطت البيلاروسية في النهائي الثاني لها توالياً في البطولات الكبرى، بعد أستراليا المفتوحة أوائل العام، حين خسرت أمام الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

كما تكرر سيناريو مواجهتها في نهائي فلاشينج ميدوز 2023 أمام جوف حين تقدمت بمجموعة على الأميركية الشابة قبل أن تعود وتخسر اللقاء.

في المقابل، عوضت جوف البالغة 21 عاماً الفرصة التي فوتتها عام 2022، حين خسرت نهائي رولان جاروس أمام شفيونتيك، وتُوجت باللقب بعد مباراة استغرقت ساعتين و38 دقيقة، محققة انتصارها السادس على البيلاروسية البالغة 28 عاماً في 11 مواجهة.

ووصلت جوف إلى النهائي بعدما قلبت تأخرها بمجموعة أمام مواطنتها كيز المصنفة سابعة في ربع النهائي، ثم تغلبت بسهولة على مفاجأة البطولة الفرنسية لويس بواسون في نصف النهائي.

وبدأت سابالينكا المواجهة بقوة، وتقدمت 4-1 بعدما كسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثالث والخامس، لكن الحياة عادت إلى جوف، بعدما انتزعت الشوط السادس على إرسال البيلاروسية قبل الفوز بشوط إرسالها، لتقلص الفارق إلى 3-4.

ثم حصلت الأميركية على خمس فرص لانتزاع الشوط الثامن من سابالينكا، ونجحت وبعد معركة استمرت لقرابة ثماني دقائق في إطلاق المواجهة من نقطة الصفر، وإدراك التعادل 4-4.

لكن سابالينكا ردت سريعاً، واستعادت الأفضلية بانتزاعها الشوط التالي على إرسال منافستها، وتقدمت 5-4، ثم حصلت على فرصتين لحسم المجموعة على إرسالها، لكن جوف رفضت الاستسلام، وقاتلت بشراسة حتى حصلت بدورها على خمس فرص للكسر بسبب أخطاء مباشرة ساذجة من منافستها البيلاروسية الغاضبة من نفسها.

ونجحت جوف أخيراً، وبعد شوط امتد لمدة 11 دقيقة و48 ثانية من إدراك التعادل 5-5، لكنها عادت وتنازلت لمنافستها عن الشوط الحادي عشر، وفتحت أمام البيلاروسية فرصة أخرى لحسم المجموعة على إرسالها، ومرة أخرى عجزت الأخيرة عن استغلالها لتدرك جوف التعادل 6-6 بعد كسر جديد للإرسال.

واحتكمت اللاعبتان إلى شوط فاصل تقدمت فيه الأميركية 3-0 و4-1، لكن سابالينكا رفضت الاستسلام وعادت من بعيد لتدرك التعادل 5-5 ثم التقدم 6-5 بعد تبادل رائع بينهما قبل حسمه 7-5، منهية المجموعة الأولى الماراثونية في ساعة و20 دقيقة رغم أخطائها المباشرة التي بلغت 32 مقابل 16 لجوف.

وبدأت جوف المجموعة الثانية بقوة، وكسرت إرسال سابالينكا في الشوط الأول، ثم، وللمرة الأولى منذ الشوط السابع للمجموعة الأولى، تمكنت إحدى اللاعبتين من الفوز على شوط إرسالها، لتتقدم الأميركية 2-0 بعد شوط نظيف.

وحذت حذوها منافستها البيلاروسية، واحتفظت بإرسالها لأول مرة منذ الشوط الرابع للمجموعة الأولى لتقلص الفارق إلى 1-2، لكن جوف احتفظت بأفضليتها، وتقدمت 3-1 ثم 4-1 بعد كسر إرسال منافستها بشوط نظيف.

وعندما اعتقدت سابالينكا إنها عادت إلى الأجواء بكسرها الإرسال في الشوط السادس، ردت جوف مباشرة في التالي وتقدمت 5-2 ثم أنهت المجموعة على إرسالها 6-2 في 33 دقيقة بعد شوط ثامن نظيف حسمته بضربة ساحقة.

وواصلت جوف أفضليتها في الثالثة، وحققت الفارق في الشوط الثالث الذي انتزعته على إرسال منافستها، لتتقدم 2-1 ثم 3-1، لكن الأخيرة رفضت أن ترمي السلاح، وأدركت التعادل 3-3 بعد كسرها إرسال الأميركية في الشوط السادس.

وعادت جوف لتخطف الأفضلية بحسمها الشوط التالي نظيفا على إرسال منافستها لتتقدم 4-3 و5-3 و5-4، ثم وبعدما فرطت سابالينكا بفرصة الكسر، حسمت الأميركية المجموعة 6-4 في 45 دقيقة وبالتالي المباراة.