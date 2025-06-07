إمام عاشور: أشعر بالحماس للعب أمام ميسي



القاهرة (أ ف ب)



يتطلع إمام عاشور لاعب الأهلي المصري إلى بلوغ إنجاز في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة، معرباً عن حماسته لمواجهة أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي الذي يلتقيه الأهلي افتتاحاً، وذلك في حديثه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وقال عاشور لموقع الاتحاد الدولي «بالتأكيد أشعر بحماس شديد للمشاركة في مثل هذه البطولة، وآمل أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا».

وأضاف «أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي أفضل لاعب في العالم، وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم الأهلي».

تُوّج عاشور بلقب هداف الدوري المصري لموسم 2024-2025 الذي أحرزه الأهلي برصيد 13 هدفاً.

وأضاف «ننتظر دعم الجماهير لنا، إن وجودهم يمنح المباراة معناها الحقيقي، ومن دونهم تفقد الكثير من قيمتها، ورسالتي لهم هي أننا نحتاج إليهم للوقوف معنا ودعمنا، كما عهدناهم دائماً في جميع المباريات والبطولات».

وحول المشاركة في البطولة التي تقام على ملاعب مونديال 2026، قال نجم الأهلي «بالطبع، لدي حماس كبير للمنافسة على هذه الملاعب، ومثل هذه البطولات تمثّل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألّق».