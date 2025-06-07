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الرياضة

منظمو شتوتجارت للتنس واثقون في مشاركة زفيريف

منظمو شتوتجارت للتنس واثقون في مشاركة زفيريف
7 يونيو 2025 21:54

 
شتوتجارت (د ب أ)

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أبدى منظمو شتوتجارت للتنس التي تقام الأسبوع المقبل على الملاعب العشبية، ثقتهم في مشاركة النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول للبطولة، بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة.
وترجع آخر مشاركة لزفيريف، المصنف الثالث عالمياً، في بطولة شتوتجارت إلى عام 2019، عندما أقيمت البطولة في يوليو على الملاعب الرملية.
وأعلن منظمو بطولة شتوتجارت أنهم يتوقعون وصول زفيريف الاثنين، حيث من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى في البطولة الألمانية يوم الخميس المقبل، حيث أعفي من المشاركة في الدور الأول.
وودع زفيريف بطولة رولان جاروس يوم الأربعاء الماضي من دور الثمانية على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مما يمنحه أسبوعاً للتعافي والتأقلم مع الملاعب العشبية. وألغى زفيريف مشاركته في شتوتجارت سابقاً قبل فترة وجيزة من انطلاق البطولة، كما حدث العام الماضي عندما وصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.
وسيكون زفيريف والأميركي تايلر فريتز اللاعبان الوحيدان من بين المصنفين العشرة الأوائل على العالم، المقرر مشاركتهما في شتوتجارت، والتي تعتبر من أولى البطولات الإعدادية لبطولة ويمبلدون، التي تبدأ في 30 يونيو.

التنس
شتوتجارت
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
ألكسندر زفيريف
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