زيزو يصل ميامي للانضمام لمعسكر الأهلي



القاهرة (د ب أ)



وصل أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى مدينة ميامي الأميركية، قادماً من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن زيزو سينضم لبعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، استعداداً لمواجهات كأس العالم للأندية.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.