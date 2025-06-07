الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زيزو يصل ميامي للانضمام لمعسكر الأهلي

زيزو يصل ميامي للانضمام لمعسكر الأهلي
7 يونيو 2025 21:57

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إمام عاشور: أتطلع إلى المزيد من الألقاب مع الأهلي المصري
إصابة نيمار بـ «كورونا»


وصل أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى مدينة ميامي الأميركية، قادماً من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.
وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن زيزو سينضم لبعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، استعداداً لمواجهات كأس العالم للأندية.
ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

مصر
الأهلي
أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
أحمد زيزو
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
جوجل تطلق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
9 يونيو 2025
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك: المهاجرون ليسوا مجرمين
9 يونيو 2025
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام
9 يونيو 2025
الشرطة الكولومبية تطوق مسرح محاولة اغتيال السناتور أوريبي
الأخبار العالمية
الوضع الصحي لمرشح الرئاسة في كولومبيا بعد محاولة اغتياله
9 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©