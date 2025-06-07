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الرياضة

«القوس والسهم» يعتمد قائمة منتخب الشباب لبطولتي أوروبا والعالم

«القوس والسهم» يعتمد قائمة منتخب الشباب لبطولتي أوروبا والعالم
7 يونيو 2025 21:59

 
الشارقة (وام)

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اعتمد اتحاد القوس والسهم مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولتي أوروبا والعالم للشباب، المقررتين في كل من سلوفينيا من 22 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، وكندا من 9 إلى 25 أغسطس 2025، حيث تمثل البطولة الأخيرة محطة مؤهلة إلى «أولمبياد داكار 2026».
وتضم القائمة عبدالله المنصوري، وعلي حمودة الكتبي«القوس المركب للرجال تحت 21 سنة»، وسارة عادل المازمي، وروضة يوسف العوضي، «القوس المركب سيدات تحت 21 سنة»، وحسن إبراهيم الرئيسي، «القوس المحدب رجال تحت21 سنة»، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب «القوس المحدب رجال تحت 18 سنة».
وتضم فئة «القوس المحدب سيدات تحت 18 سنة» اللاعبات علياء صالح آل علي، ومنى فيصل الشرع، وسامية أودينافيا، وهدى صالح آل علي.
كما أعلن الاتحاد عن الكادر الإداري والتدريبي، ويضم مطر سالم الراشدي، مديراً للمنتخب، وسمية إمام الدين إدارية، ويونج شول لي، مدرباً، وسونج مي جين، مساعدة للمدرب.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
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