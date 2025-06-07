«الأبيض» يبحث عن تأمين «المركز الثالث» أمام قيرغيزستان

معتز الشامي (أبوظبي)



تغادر بعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم، إلى العاصمة بيشكيك لمواجهة قيرغيزستان، في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحثاً عن نتيجة إيجابية تضمن الحفاظ على المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وذلك بعدما حُسمت بطاقتا «التأهل المباشر» إلى «المونديال» لمصلحة إيران وأوزبكستان.

وبات «الأبيض» ضمن المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى «المرحلة الرابعة» من التصفيات، التي تقام في أكتوبر المقبل بنظام «البطولة المجمعة»، بمشاركة 6 منتخبات، جاءت في الترتيب الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث، ضمن المرحلة الثالثة الحالية، التي تختتم الثلاثاء.

ويتم تقسيم المرحلة الرابعة إلى مجموعتين، تضم كل منها 3 منتخبات، ويستضيف أحدها مباريات التصفيات على ملعبه، ويتوقع بنسبة كبيرة حسم مصير طلبات الاستضافة، مع سحب قرعة المجموعات الثلاث خلال يونيو الجاري، وتقدمت 8 دول بطلبات التنظيم، وتم تقليصها إلى 4 دول فقط، من بينها الإمارات التي تريد استضافة مجموعة «الأبيض».

وعلى الجانب الآخر، واصل منتخبنا الوطني التدريبات من دون راحة، بعد التعادل أمام أوزبكستان سلبياً، وإضاعة «الفرصة الأخيرة» للمنافسة على إحدى بطاقتي «التأهل المباشر» من المجموعة الأولى، ويؤدي اللاعبون المران بكل جدية بمشاركة جميع العناصر، باستثناء بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإجهاد أو إصابات مختلفة في مباراة أوزبكستان، ولن يغامر بهم الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين، الذي يعتمد على أجهز العناصر في القائمة التي استدعاها للتجمع الحالي.

وعمد كوزمين إلى شرح أبرز النقاط السلبية، التي وضحت في أداء المنتخب في لقاء «الجولة التاسعة»، على أمل تصحيح تلك الأخطاء، كما حرص على مخاطبة اللاعبين خلال المحاضرات النظرية، والشد من أزر الجميع، لتقديم مباراة تليق بسمعة كرة الإمارات في ختام تصفيات «المرحلة الثالثة»، بصرف النظر عن ضياع فرصة «التأهل المباشر» إلى مونديال 2026.

ويرغب كوزمين في إظهار الروح القتالية العالية في المباراة المقبلة من جميع اللاعبين، بهدف فرض شخصية وهوية مختلفة للمنتخب في تلك الفترة، قبل مرحلة التحضير للمرحلة الرابعة من التصفيات، التي يتوقع أن تشهد معسكراً صيفياً في أوروبا، وخوض تجربة أو اثنتين، بخلاف معسكر في سبتمبر المقبل، وخوض وديتين دوليتين أيضاً.

وركز الجهاز الفني على شرح أسلوب لعب قيرغيزستان، في التدريبات التي أداها «الأبيض» على استاد محمد بن زايد مؤخراً، من خلال تحليل أداء المنافس في مباراته أمام كوريا الشمالية، وأخضع كوزمين تلك المباراة للتحليل والمتابعة الدقيقة، للوقوف على قدرات قيرغيزستان وأبرز لاعبيها.

ويتوقع أن تشهد مباراة الثلاثاء، تغييرات في التشكيلة، سواء على مستوى الوسط أو الهجوم، حيث يتوقع أن يدفع كوزمين ببعض العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، عن تلك الأسماء التي شاركت أمام أوزبكستان.