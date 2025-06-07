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الرياضة

مدرب إسبانيا يؤكد أن مواجهة رونالدو «نعمة»!

مدرب إسبانيا يؤكد أن مواجهة رونالدو «نعمة»!
7 يونيو 2025 22:16

 
ميونيخ (د ب أ)

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يتطلع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، إلى نهائي دوري أمم أوروبا الأحد، عند مواجهة البرتغال بقيادة القناص كريستيانو رونالدو، حيث يمكن للماتادور التتويج بلقبهم الثالث في ثلاث سنوات.
وتدافع إسبانيا عن لقب دوري أمم أوروبا بعد فوزها بلقب 2023، كما فازت ببطولة «يورو 2024»، ويعتبر منتخب إسبانيا مرشحاً بقوة لحصد اللقب، لكن دي لا فوينتي أشاد أيضاً بمنتخب البرتغال، وخاصة قائدهم رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، وقال دي لا فوينتي «إنها نعمة أن نواجه البرتغال، ولاعب كرة قدم صنع حقبة وإرثاً».
كما تعتبر المباراة بمثابة منافسة بين جيلين، حيث يتنافس رونالدو مع لامين يامال، لاعب إسبانيا البالغ من العمر 17 عاماً.
وأكد دي لا فوينتي أن يامال مرتاح تماماً وسط كل هذه الضجة، موضحاً «إنه يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي تماما، هذا ما يجعله مميزاً للغاية».

دوري أمم أوروبا
إسبانيا
البرتغال
كريستيانو رونالدو
لامين يامال
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