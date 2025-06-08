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الرياضة

توخيل ينتقد افتقار الجدية واللعب بالنار

توخيل ينتقد افتقار الجدية واللعب بالنار
8 يونيو 2025 11:14

برشلونة(أ ف ب)

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انتقد الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي، سلوك فريقه متهماً لاعبيه "بافتقار الجدية" خلال الفوز الهزيل على أندورا 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم السبت.وتعرض فريق توخيل لصيحات الاستهجان مع الصافرة الأخيرة في برشلونة، بعد أن اكتفى منتخب "الأسود الثلاثة" بالفوز بهدف وحيد سجله المهاجم هاري كين أمام فريق يحتل المركز 173 في التصنيف العالمي. قال: "لم يعجبني السلوك في طريقه إنهاء المباراة". وأضاف: "أعجبني السلوك في بداية المباراة، في أول 25 دقيقة، لكنني لم أحب آخر 25 دقيقة، أو آخر نصف ساعة. أعتقد أننا افتقرنا للجدية والإصرار اللازمين كما هو مطلوب عادة في تصفيات كأس العالم". وأردف: "لعبنا بالنار، ولم يعجبني السلوك في النهاية. لم يعجبني أسلوبهم في استخدام لغة الجسد، وأعتقد أنها لم تكن مناسبة للمناسبة". تحتل إنجلترا صدارة المجموعة الحادية عشرة وتتجه بثبات نحو النهائيات، لكنها ستحتاج لمستوى أعلى إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ونوه "في النهاية، لعبنا بالنار بصراحة. شعرتُ وكأنني في مباراة نهائية، حيث لا يشعر المرشح للفوز بالخطر".

توماس توخيل
هاري كين
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