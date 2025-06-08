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الرياضة

جوف تخفف عن «سبايك لي» وقع خسارة نيكس

جوف تخفف عن «سبايك لي» وقع خسارة نيكس
8 يونيو 2025 11:27

باريس (رويترز)

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عندما رأت كوكو جوف أن المخرج الأميركي سبايك لي بين حضور نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام أرينا سبالينكا، شعرت أن بإمكانها أن تدخل البهجة على قلبه وتمحو مرارة خسارة نيويورك نيكس، فريقه المفضل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وتغلبت جوف على سبالينكا المصنفة الأولى عالمياً 6-7 و6-2 و6-4، لتفوز بلقبها الثاني في منافسات فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى. وقالت جوف في مؤتمر صحفي: «بصراحة كانت المرة الأولى التي ألتقيه عن قرب». وبعدما أدركت وجود لي في المدرجات في مبارياتها السابقة، شعرت جوف بسعادة غامرة لرؤيته في الملعب مرة أخرى خلال الإحماء قبل مواجهة سبالينكا. وقالت: «كنت أقول في نفسي «يا إلهي، سبايك لي هناك». فكرت، إذا فزت في هذه المباراة، فإن أول شخص سأراه هو سبايك لي»؟ وبالفعل، توجهت إلى لي لتحتفل معه، على أمل أن تمحو من ذهنه خسارة فريق نيكس المؤلمة في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأسبوع الماضي. وقالت جوف: «أردت أن أخبره بأنه رغم عدم فوز فريق نيكس، فإنني منحته ما يبهجه».

كوكو جوف
أرينا سابالينكا
نيويورك نيكس
دوري السلة الأميركي
رولان جاروس
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