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الرياضة

سابالينكا تعليقاً على خسارة نهائي رولان جاروس: أسوأ مباراة لعبتها!

سابالينكا تعليقاً على خسارة نهائي رولان جاروس: أسوأ مباراة لعبتها!
8 يونيو 2025 11:31

باريس (أ ب)

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ألمت مشاعر الغضب والحزن بالنجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم، بعد خسارتها على يد الأميركية كوكو جوف المصنفة الثانية على العالم، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي. وقالت سابالينكا في المذياع داخل الملعب: «بصراحة يا رفاق، هذا يؤلمني كثيراً، إظهار مثل هذا الأداء السيئ في النهائي يؤلمني حقاً». وأضافت النجمة البيلاروسية: «أعتقد أنني كنت مفرطة في انفعالاتي. لم أُجِد التعامل مع نفسي على ما أعتقد، هذا كل ما في الأمر، ارتكبت الكثير من الأخطاء المباشرة». وأوضحت: «أعتقد أنها فازت بالمباراة ليس لأنها لعبت بشكل رائع، بل لأنني ارتكبت كل تلك الأخطاء». وأشارت: «كنت ألعب ضد العديد من اللاعبات صاحبات القوة، مثل البطلة الأولمبية إيجا شفيونتيك، ثم خرجت ولعبت بشكل سيئ للغاية، بصراحة كانت أسوأ مباراة تنس لعبتها في الأشهر الأخيرة»، لا أعرف كم مرت». وأكدت المصنفة الأولى على العالم: «كانت الظروف الجوية سيئة للغاية، عندما كانت تضرب الكرة، كانت الرياح في مرحلة ما تجعلها تطير بجنون، وكما تعلمون، كنت أتأخر في كل مرة». وختمت سابالينكا: «إنه نهائي جراند سلام صعب آخر ضد كوكو، أداء سيئ آخر مني ضد كوكو في النهائي، علي أن أتراجع قليلاً، وأن أنظر إلى الأمر من منظور مختلف، وأن أحاول أخيراً استخلاص العبر، لأنني لا أستطيع أن أواجهها في كل مرة في نهائيات جراند سلام، وأقدم أداءً سيئاً للغاية، وأن أهدي تلك الانتصارات، ليس بسهولة، بل بدافع عاطفي».

أرينا سابالينكا
كوكو جوف
رولان جاروس
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