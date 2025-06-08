«الكندية الصغيرة» تحطم الرقم القياسي في سباق 400 متر حرة

لندن(رويترز)

حطمت بطلة السباحة الكندية سمر ماكنتوش، الحائزة على ثلاث ميداليات أولمبية، الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر حرة للسيدات في التجارب الكندية في فيكتوريا بإقليم كولومبيا البريطانية أمس.وسجلت السباحة الشابة «18 عاماً» زمناً قدره ثلاث دقائق و54.18 ثانية، لتحطم رقم الأسترالية أريارن تيتموس البالغ ثلاث دقائق و55.38 ثانية، والذي سجلته في بطولة العالم 2023 في فوكوكا باليابان. وقال ماكنتوش لشبكة «سي.بي.سي» التلفزيونية العامة: «عندما بدأت الليلة كنت أعلم أن تدريباتي كانت جيدة حقاً خلال الشهور القليلة الماضية، وأدركت أنني قادرة القيام بشيء مميز. لذلك، القدرة على تنفيذ ما أقوم به في التدريبات أمر جيد، لم أكن أعتقد أن تدريبي سيصل 54.1 ثانية، لكنني سعيدة حقاً بذلك». وفي أولمبياد باريس 2024 أصبحت ماكنتوش أول رياضية كندية تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة. وفي باريس، فازت بطلة العالم أربع مرات، بذهبية سباقات 400 متر فردي متنوع و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع، بالإضافة إلى حصولها على فضية 400 متر حرة. لكن الأمور بدت مختلفة في التجارب الكندية. وقالت ماكنتوش: «شعرت بأنني قوية طوال السباق، وهذا لم يكن حالي في سباق 400 متر حرة أبداً. في المئة متر الأخيرة كنت أشعر دائماً بالألم. لكن عقب نهاية أول 200 متر، كنت أسير بسلاسة وأدركت أنني أسبح بقوة. عرفت من خلال الجماهير وهتافاتها أنني ربما قريبة من تحطيم الرقم القياسي العالمي. لذلك حاولت حقاً أن أندفع بقوة في هذا الجزء الأخير من أجلهم».