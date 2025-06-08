«فيفا» مشيداً بجماهير الأهلي: رحالة تزلزل هتافاتهم أركان الملاعب

زيوريخ (د ب أ)

عبر إمام عاشور، هداف النادي الأهلي، عن تحمسه الشديد للمشاركة مع فريقه المصري في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة مثيرة واستثنائية، حيث يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال أمام إنتر ميامي الأميركي، بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعديد من النجوم الآخرين. وستكون هذه المباراة بمثابة تحد من العيار الثقيل للفريق الأفريقي، واختباراً حقيقياً لقدراته وطموحاته في البطولة. ويدرك إمام عاشور وزملاؤه مدى أهمية هذا اللقاء. وقال عاشور البالغ من العمر 27 عاماً، في مقابلة مع الموقع الرسمي لفيفا: «بالتأكيد أشعر بحماس شديد للمشاركة في مثل هذه البطولة، وآمل أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا». وأضاف عاشور: «بلا شك، أشعر بحماس كبير للعب أمام أفضل لاعب في العالم. وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم النادي الأهلي». وأثنى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل كبير على جماهير الأهلي، مشيداً بمساندتها الدائمة للفريق المصري في كافة البطولات. وأوضح موقع فيفا أمس السبت: «تترقب جماهير الأهلي، بفخر بالغ، مشاركة فريقها في هذه البطولة التي تجمع نخبة من أفضل الأندية من مختلف القارات، حيث يمتلك النادي المصري قاعدة جماهيرية هائلة، تتميز بوفائها الكبير وانتمائها الراسخ، وتنتشر في شتى أنحاء العالم. وفي الواقع، لا يغيب حضورهم عن أي مناسبة، فهم رحالة يملؤون المدرجات داخل وخارج الوطن، تزلزل هتافاتهم أركان الملاعب، وتبث الرهبة في نفوس منافسيهم، فهم اللاعب رقم واحد الذي لا يخذل ناديه مطلقاً، وهذا الوفاء الأسطوري هو أحد أسرار سيطرة الأهلي على الألقاب، وتاريخه المرصع بالبطولات القارية والمحلية شاهد على ذلك». ورغم إقامة البطولة في الولايات المتحدة، يؤمن لاعبو الأهلي بأن جماهيرهم ستكون حاضرة وبقوة، كما عودتهم دائماً. وهم يثقون بأن شغف مشجعيهم سيكسر حواجز المسافات والقارات، ويدفعهم إلى قطع آلاف الأميال ليكونوا السند الحقيقي والداعم الأول في هذا المحفل العالمي. وهذا التواجد سيشكل، بلا شك، عاملاً حاسماً في دعم معنويات اللاعبين، ومنحهم دفعة قوية لتحقيق طموحاتهم، وهو الأمر الذي أكده نجم الفريق وهداف الدوري المصري لموسم 2024/ 2025، برصيد 13 هدفاً. وأشار عاشور: «بالتأكيد نحن ننتظر دعم الجماهير بأكملها لنا، إن وجودهم يمنح المباراة معناها الحقيقي، ومن دونهم تفقد الكثير من قيمتها. ورسالتي لهم هي أننا نحتاج إليهم للوقوف معنا ودعمنا، كما عهدناهم دائماً في جميع المباريات والبطولات». تعد إقامة منافسات مونديال الأندية على الملاعب الأميركية تجربة تمهيدية تشبه «بروفة مهمة»، قبل المشاركة في استضافة نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك. وتمثل هذه الخطوة فرصة مثالية للاعبين والجماهير لاختبار الأجواء الجماهيرية في الولايات المتحدة. وفي هذه الأجواء، يدرك عاشور أن تألقه على هذه الملاعب، وتقديمه مستويات مميزة مع الأهلي، قد يكون بوابته لزيارتها مجدداً العام المقبل، ولكن بقميص منتخب مصر، الذي يقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل «الفراعنة» صدارة المجموعة الأولى. وهذا ما يضع نجم الفريق المصري أمام فرصة تاريخية، ليساهم في تحقيق حلم ملايين المصريين بالعودة إلى الساحة العالمية. وأكد عاشور: «بالطبع، لدي حماس كبير للمنافسة على هذه الملاعب، فمثل هذه البطولات تمثل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألق».