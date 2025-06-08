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الرياضة

أجيري غاضب من «الهزيمة الرباعية» أمام سويسرا

أجيري غاضب من «الهزيمة الرباعية» أمام سويسرا
8 يونيو 2025 13:30

سولت لايك سيتي (أ ف ب)

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تلقى المنتخب المكسيكي خسارة قاسية أمام نظيره السويسري 4-2 في مباراة ودية أقيمت في رايس-إيكيلس ستاديوم في سولت لايك سيتي الأميركية، ما أثار غضب مدرب «إل تري» خافيير أجيري الذي عبرّ عن عدم رضاه من أداء بلاده.وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المكسيك لمسابقة الكأس الذهبية كونكاكاف التي تنطلق هذا الشهر، إلّا أن سقوط رجال المدرب أجيري كان مدوياً أمام سويسرا التي يشرف عليها المدرب مورات ياكين. قال أجيري البالغ 66 عاماً: «عندما تستقبل أربعة أهداف، عليك أن تهدأ وتعود للتدريب في المنزل». وأضاف: «ارتكبنا العديد من الأخطاء، جماعياً وفردياً، وعندما تفعل ذلك ضد فرق بهذا المستوى، تُعاقب». تقدمت سويسرا في الدقيقة 20 عندما أرسل ريكاردو رودريجيز تمريرة طويلة إلى بريل إمبولو، الذي سددها في مرمى الحارس راوول رانخيل. وحرم حارس المرمى السويسري جريجور كوبل منتخب المكسيك من التسجيل في الدقيقة 29، عندما تصدى بصدره لتسديدة سانتياغو خيمينيز من مسافة قريبة. سدد المكسيكي فينسنت سييرو كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 34، بينما تصدى رانجيل لتسديدة خطيرة من سيلفان فيدمر. وأدرك خيمينيس التعادل للمكسيك برأسية (51)، لكن سويسرا استعادت الأفضلية بعد 13 دقيقة بتسديدة من البديل زكي أمدوني من مسافة قريبة. وسجل دان ندوي الهدف الثالث بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة رائعة من فابيان ريدر (71)، لكن المكسيك منحت نفسها بعض الأمل عندما سدد أنخيل سيبولفيدا كرة رائعة من اللمسة الأولى في مرمى كوبل (75). لكن مع اندفاع المكسيك بحثاً عن التعادل، نجح السويسريون في تسجيل الرابع، بعدما سدد ريدر كرة ساقطة من حافة منطقة الجزاء في الشباك (90). ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره التركي، الثلاثاء، في ولاية كارولينا الشمالية، بينما تلعب سويسرا أمام الولايات المتحدة في ناشفيل.

خافيير أجيري
المكسيك
سويسرا
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