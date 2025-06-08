«فراس» يقود سلة «ناشئي الوصل» إلى لقبي الدوري والكأس

علي معالي (أبوظبي)

قاد المدرب السوري فراس حمود القوجي سلة الوصل هذا الموسم، للفوز بلقبي الدوري والكأس للناشئين، حيث قدم موسماً استثنائياً مع «الإمبراطور»، توجه بانتصارات رائعة بعد منافسة شرسة. وفي بطولة الدوري تفوق الوصل في المباراة النهائية على النصر، في مباراة جاءت مثيرة للغاية بين الفريقين، ونجحت جهود فراس في حسم البطولة للأصفر في النهاية، ليحل النصر وصيفاً ثم الشارقة ثالثاً والحمرية في المركز الرابع، وشباب الأهلي في المركز الخامس. وفي بطولة الكأس كان التحدي الكبير بين الوصل والشارقة، في مباراة أكدت براعة فهود زعبيل، بالتتويج باللقب الثاني.

وعبر فراس حمود عن سعادته بهذين اللقبين، قائلاً: «هي المرة الأولى لي مع الوصل، ولكن سبق وأن حققت اللقبين في سوريا، وهذا الجيل من اللاعبين الصغار سيكون لهم مستقبل جيد للغاية لوجود العديد من العناصر المتميزة».

وكان نادي الوصل في كرة السلة هذا الموسم يلعب بالعناصر المحلية فقط من لاعبين مواطنين، دون الاستعانة بأي لاعب أجنبي، حتى إنه تم كذلك الاستغناء عن المدرب الأجنبي، وتم تكليف أحمد طلعت بتدريب الفريق الأول، وهو المدرب صاحب الخبرات الطويلة، والذي تربطه بكل مدربي اللعبة في النادي علاقات جيدة، مما جعل الربط بين المراحل السنية والفريق الأول يسير بشكل جيد، حتى نجحت فرق المراحل في تأكيد جدارتها بالتواجد على منصات التتويج. كما استطاع فريق البراعم (أ) الفوز بلقب الدوري العام أيضاً بعد سباق مثير، وحل الشارقة وصيفاً والوحدة في المركز الثالث، والنصر في المركز الرابع.