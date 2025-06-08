شباب الأهلي يتحدى بطل اليابان في «آسيوية السلة» غداً

علي معالي (دبي)

يخوض فريق شباب الأهلي لكرة السلة مباراته الثانية في السادسة من مساء الغد «الاثنين»، ضمن دوري أبطال آسيا للأندية، والمقامة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، أمام فريق أوتسونوميا بريكس بطل اليابان، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتحمل المباراة الكثير من التحديات أمام الفرسان، بعد أن عاد في المباراة الأولى بـ «ريمونتادا» مثيرة أمام ميرالكو بولتس الفلبيني، حيث نجح شباب الأهلي في «قلب» تأخره بفارق 11 نقطة، إلى انتصار مثير في نهاية المباراة بنتيجة 101/ 87، ليقترب «الفرسان» خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني. اعتمد شباب الأهلي على الثنائي الأميركي ديشوندري واشنطن، وجيرمياه لوف، حيث تألق الجناح واشنطن بتسجيله 40 نقطة إلى جانب 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينما سجل لوف أحد اللاعبين الجدد 22 نقطة. وفي الشوط الأول فقط نجح واشنطن في تسجيل 26 نقطة، منها 18 نقطة في الربع الأول، وكانت مساهماته بالغة الأهمية في الشوط الثاني، مع تأخر «الفرسان» بنتيجة 54-43، عاد واشنطن «24 عاماً»، إلى الملعب ولم يُضيّع أي وقت في ترك بصمته، ويُقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، 56-53، مع دخول استراحة الشوط الأول. وهو ما جعل شباب الأهلي يدخل الربع الثالث من المباراة بمعنويات عالية لينتزع التقدم، ويحافظ على تقدمه حتى النهاية، حيث حسم الفوز بنتيجة 101/ 87.لم يكن التألق من جانب الثنائي الأميركي فقط، بل أجاد قيس عمر مسجلاً 15 نقطة و7 متابعات، كما تألق النجم الصاعد حامد عبداللطيف بـ 13 نقطة. وعبر الصربي ميودراج بيريسيتش، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بهذا الفوز، قائلاً: «أنا فخور جداً بردة فعلنا في الشوط الثاني، وكان واشنطن متألقاً، من خلال مشاركته في الجانبين لدفاعي والهجومي، وقمت بالاستعانة بـ 11 لاعباً في هذه المباراة، وقد أدى كل منهم دوره على أكمل وجه لنحقق انتصاراً أسعد جماهيرنا في النهاية». وتشهد البطولة غداً إقامة مباراتين، بخلاف مباراة شباب الأهلي ضد بطل اليابان، حيث تقام في الساعة الثالثة عصراً، مباراة طبيعت الإيراني ضد برونكوس المنغولي بالمجموعة الأولى، ويلتقي الرياضي اللبناني مع تاويوان باويان بايلوتس التايواني بالمجموعة الثالثة في الساعة التاسعة. تستمر منافسات البطولة حتى 13 من الشهر الجاري بمشاركة أقوى فرق القارة الآسيوية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى طبيعت «إيران»، وتشجيانج هانجتشو ليونز «الصين»، برونكوس «منغوليا»، فيما تضم الثانية، أوتسونوميا بريكس «اليابان»، ميرالكو بولتس «الفلبين»، وشباب الأهلي «الإمارات»، والثالثة، نادي الرياضي «لبنان»، تشانجوون إل جي ساكرز «كوريا الجنوبية»، تايوان باويان بايلوتس «تايوان»، وتُُقام منافسات دور المجموعات في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، على أن تُختتم المباريات النهائية في صالة «كوكا كولا أرينا».