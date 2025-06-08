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الرياضة

سعادة هولندية بالفوز خارج الديار

سعادة هولندية بالفوز خارج الديار
8 يونيو 2025 15:01

هلسنكي (رويترز)

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أعرب المدرب رونالد كومان والقائد فيرجيل فان دايك عن رضاهما عن فوز المنتخب الهولندي 2-صفر في هلسنكي، في بداية مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 لحساب المجموعة السابعة، لكنهما شعرا أن الفوز كان يمكن أن يكون أكثر حسماً.وقال كومان عن هدف ممفيس ديباي بعد ست دقائق من البداية: «أعتقد أننا بدأنا المباراة جيداً جداً وسجلنا الهدف الافتتاحي بسرعة. هذا ما نتمناه دائماً، خاصة في هذه النوعية من المباريات التي يركض فيها العديد من اللاعبين خلف الكرة. وقد نجحنا في ذلك. بعد حوالي 30 أو 35 دقيقة، شعرت أننا كنا بالفعل غير مسيطرين بعض الشيء على الكرة. اعتقدت أيضاً أننا لم نعد نعاني من ضغط حقيقي علينا». وأضاف كومان: «لم نصنع الكثير من الفرص واستمر هذا الوضع في الشوط الثاني. قد يكون هذا منطقياً، لكن من الطبيعي أن نستغل مباراة كهذه أكثر من ذلك. النتيجة جيدة، لكني أتمنى أن نؤدي بشكل أفضل في الشوط الثاني ضد مالطا يوم الثلاثاء المقبل». وتستضيف هولندا منتخب مالطا في خرونينجن. وقال كومان الأسبوع الماضي إنه شعر بأن فريقه ملزم بتصدر المجموعة بناء على جودة المنافسين. وتضم المجموعة أيضاً ليتوانيا وبولندا. ويتأهل الفريق المتصدر إلى كأس العالم العام المقبل، بينما يخوض صاحب المركز الثاني جولة فاصلة. وقال فان دايك «لقد تأخرنا بهدف في العديد من المباريات، لذلك فمن الرائع أننا حافظنا الآن على نظافة شباكنا وحصلنا على النقاط الثلاث. العقبة الأولى دائماً صعبة. في ظل هذه الظروف وبعد أسبوعين تقريباً من نهاية الموسم، من المهم أن نحصد النقاط الثلاث».

كومان
فان دايك
كأس العالم
ممفيس ديباي
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